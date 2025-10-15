16+
Экономика и бизнес

Экономика цифровых платформ: более 300 слушателей собрала лекция Общества "Знание" в ПривГУПС

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании. Лектором Общества "Знание" выступил ректор вуза Максим Гаранин. Слушателями стали более 300 студентов, преподавателей, аспирантов и представителей научного сообщества.

Фото: Российское общество "Знание"

Лекция была посвящена трансформации образования под влиянием цифровых технологий, переходу к платформенной модели и появлению нового типа педагога.

Максим Гаранин отметил, что цифровые платформы радикально меняют систему образования, увеличивая доступность знаний и переводя их в онлайн-формат. Наглядной иллюстрацией этой трансформации служит исторический рост числа учеников на одного преподавателя: от 1-2 в Древнем Египте до миллионов сегодня. Лектор подчеркнул, что этот экспоненциальный рост стал возможен благодаря технологическим прорывам, таким как книгопечатание и интернет, которые последовательно снижали транзакционные издержки.

Ключевым трендом ректор назвал стремительное развитие цифровых образовательных платформ, которые объединяют студентов, преподавателей и работодателей в единой среде. По данным исследования, сегодня в мире насчитывается около 50 таких платформ с аудиторией до 14 млн пользователей. Максим Гаранин обратил внимание, что данные стали новым стратегическим активом в образовании, позволяя анализировать успеваемость, выявлять риски и адаптировать программы под нужды каждого обучающегося.

В заключение лектор заявил, что эти изменения приводят к появлению нового типа педагога — "преподавателя-кентавра", который сочетает человеческие навыки мотивации и навигации с использованием AI-сервисов для генерации контента и коммуникации.

"Благодаря цифровым технологиям студент больше не привязан к конкретному преподавателю или среде. В перспективе, он получит возможность выстраивать индивидуальную, полицентричную траекторию обучения из лучших доступных ресурсов. В свою очередь, преподаватель должен будет подстраиваться под изменения образовательной среды, сочетая свои профессиональные навыки педагога и современные цифровые сервисы", — сказал Максим Гаранин.

Напомним, обсуждение ключевых научных достижений нашей страны продолжится на просветительском марафоне Знание.Наука, который Российское общество "Знание" проведет в Москве 30–31 октября.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества "Знание", в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.
С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества "Знание".

