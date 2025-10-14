Суммарный доход МСП в фитнес-индустрии превысил 1 млрд рублей

В Самарской области число компаний, ведущих деятельность в сфере фитнеса, по итогам 2024 года выросло на 20% и достигло 110 организаций. Усиление интереса предпринимателей к этому направлению подкрепляется и денежными результатами.
С ростом количества таких МСП увеличивается и их суммарный доход. Если в 2023 году он составил 895 млн рублей, то по итогам 2024 года компании заработали на 27% больше — 1,1 млрд рублей.
"Рост числа компаний и увеличение их совокупного дохода показывает, что спрос на качественные услуги в сфере здорового образа жизни остается стабильно высоким. Мы видим, что индустрия переходит от этапа становления к этапу качественного роста, а значит — открывает предпринимателям перспективы для инвестиций и развития", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития региона Лариса Названова.
В целом по стране, численность малых и средних предприятий в фитнес-индустрии достигла 6,5 тысяч. Год назад, в сентябре 2024 года, этот показатель был на уровне 5,6 тысяч.
"За год число малых и средних предприятий в этой индустрии в России выросло на 15%, тогда как в целом по сектору МСП прирост составил около 3%. Только с начала 2025 года создано более 1 тысячи новых субъектов МСП в сфере фитнеса", — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Им доступны инструменты льготного кредитования, консультационные и образовательные мероприятия, помощь со сбытом продукции.
Всю информацию по доступным мерам поддержки можно узнать на портале mybiz63.ru и по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Эта работа ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?