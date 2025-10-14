16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суммарный доход МСП в фитнес-индустрии превысил 1 млрд рублей В районе Южного города построят многоуровневую развязку: карта Министр строительства потребовал возобновить работы на ЖК "Космолет" В минграде показали, как будет выглядеть новый микрорайон в Петра Дубраве Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

Экономика и бизнес

Суммарный доход МСП в фитнес-индустрии превысил 1 млрд рублей

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области число компаний, ведущих деятельность в сфере фитнеса, по итогам 2024 года выросло на 20% и достигло 110 организаций. Усиление интереса предпринимателей к этому направлению подкрепляется и денежными результатами.

С ростом количества таких МСП увеличивается и их суммарный доход. Если в 2023 году он составил 895 млн рублей, то по итогам 2024 года компании заработали на 27% больше — 1,1 млрд рублей.

"Рост числа компаний и увеличение их совокупного дохода показывает, что спрос на качественные услуги в сфере здорового образа жизни остается стабильно высоким. Мы видим, что индустрия переходит от этапа становления к этапу качественного роста, а значит — открывает предпринимателям перспективы для инвестиций и развития", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития региона Лариса Названова.  

В целом по стране, численность малых и средних предприятий в фитнес-индустрии достигла 6,5 тысяч. Год назад, в сентябре 2024 года, этот показатель был на уровне 5,6 тысяч.

"За год число малых и средних предприятий в этой индустрии в России выросло на 15%, тогда как в целом по сектору МСП прирост составил около 3%. Только с начала 2025 года создано более 1 тысячи новых субъектов МСП в сфере фитнеса", — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Им доступны инструменты льготного кредитования, консультационные и образовательные мероприятия, помощь со сбытом продукции.

Всю информацию по доступным мерам поддержки можно узнать на портале mybiz63.ru и по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Эта работа ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2