Суммарный доход МСП в фитнес-индустрии превысил 1 млрд рублей

В Самарской области число компаний, ведущих деятельность в сфере фитнеса, по итогам 2024 года выросло на 20% и достигло 110 организаций. Усиление интереса предпринимателей к этому направлению подкрепляется и денежными результатами.

С ростом количества таких МСП увеличивается и их суммарный доход. Если в 2023 году он составил 895 млн рублей, то по итогам 2024 года компании заработали на 27% больше — 1,1 млрд рублей.

"Рост числа компаний и увеличение их совокупного дохода показывает, что спрос на качественные услуги в сфере здорового образа жизни остается стабильно высоким. Мы видим, что индустрия переходит от этапа становления к этапу качественного роста, а значит — открывает предпринимателям перспективы для инвестиций и развития", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития региона Лариса Названова.

В целом по стране, численность малых и средних предприятий в фитнес-индустрии достигла 6,5 тысяч. Год назад, в сентябре 2024 года, этот показатель был на уровне 5,6 тысяч.

"За год число малых и средних предприятий в этой индустрии в России выросло на 15%, тогда как в целом по сектору МСП прирост составил около 3%. Только с начала 2025 года создано более 1 тысячи новых субъектов МСП в сфере фитнеса", — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Им доступны инструменты льготного кредитования, консультационные и образовательные мероприятия, помощь со сбытом продукции.

Всю информацию по доступным мерам поддержки можно узнать на портале mybiz63.ru и по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Эта работа ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".