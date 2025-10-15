Авито Авто: спрос на новые китайские авто вырос на 22% с начала года в Самарской области

Эксперты Авито Авто проанализировали спрос и средние цены на новые китайские автомобили, представленные на платформе в третьем квартале 2025 года в Самарской области. Спрос на такие машины по сравнению с первым кварталом вырос на 21,9%.

По данным Авито Авто, в третьем квартале 2025 года самыми востребованными у пользователей стали машины марок Hongqi, Jetour, Changan, JAC и BAIC. Среди определенных моделей высоким спросом пользовались Changan CS75 Plus, Changan UNI-T, Changan UNI–V, Geely Emgrand и Changan UNI-K.

С начала года заметно популярнее стали авто марки HAVAL (спрос вырос на 43,3%). Среди определенных моделей лучшая динамика спроса зафиксирована за HAVAL H5 (+42,6%), Changan UNI-S (+36,2%) и HAVAL F7 (+26,2%).

При этом многие модели стали доступнее. Среди них, например, HAVAL M6, чья средняя цена снизилась на 7,8%, OMODA C5 (-7,7%), Chery Tiggo 4 (-6,7%), HAVAL H5 (-6,6%) и HAVAL Dargo (-6%).

Динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретной модели, но и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных транспортных средств конкретной марки, тем ниже и их средняя цена.

"Мы видим, что спрос на новые китайские автомобили в России продолжает расти. Такая динамика объясняется сочетанием нескольких факторов, в том числе началом высокого сезона, который в этом году сопровождается скидками и спецпредложениями от дилеров, а также снижением ключевой ставки, что создает благоприятные условия для реализации накопившегося отложенного спроса. При этом рынок активно растет и с точки зрения предложения — у дилеров появляется все больше новых моделей и модификаций. Чтобы покупателям было проще ориентироваться в этом разнообразии и подобрать автомобиль под свои задачи, можно обратиться к экспертам сервиса Селект от Авито Авто, которые бесплатно помогут выбрать оптимальный вариант", — отметил Никита Ивахненко, руководитель направления "Новые авто" в Авито.

