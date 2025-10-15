16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито Авто: спрос на новые китайские авто вырос на 22% с начала года в Самарской области Вилла вдовы двух лидеров ОПГ "Законовские" вновь выставлена на продажу Евгений Малюга, "Профиль": "Российский инжиниринг способен решать задачи любой сложности" МАХ расширил функциональность групповых звонков Суммарный доход МСП в фитнес-индустрии превысил 1 млрд рублей

Экономика и бизнес

Авито Авто: спрос на новые китайские авто вырос на 22% с начала года в Самарской области

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Эксперты Авито Авто проанализировали спрос и средние цены на новые китайские автомобили, представленные на платформе в третьем квартале 2025 года в Самарской области. Спрос на такие машины по сравнению с первым кварталом вырос на 21,9%.

По данным Авито Авто, в третьем квартале 2025 года самыми востребованными у пользователей стали машины марок Hongqi, Jetour, Changan, JAC и BAIC. Среди определенных моделей высоким спросом пользовались Changan CS75 Plus, Changan UNI-T, Changan UNI–V, Geely Emgrand и Changan UNI-K.

С начала года заметно популярнее стали авто марки HAVAL (спрос вырос на 43,3%). Среди определенных моделей лучшая динамика спроса зафиксирована за HAVAL H5 (+42,6%), Changan UNI-S (+36,2%) и HAVAL F7 (+26,2%).

При этом многие модели стали доступнее. Среди них, например, HAVAL M6, чья средняя цена снизилась на 7,8%, OMODA C5 (-7,7%), Chery Tiggo 4 (-6,7%), HAVAL H5 (-6,6%) и HAVAL Dargo (-6%).

Динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретной модели, но и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных транспортных средств конкретной марки, тем ниже и их средняя цена.

"Мы видим, что спрос на новые китайские автомобили в России продолжает расти. Такая динамика объясняется сочетанием нескольких факторов, в том числе началом высокого сезона, который в этом году сопровождается скидками и спецпредложениями от дилеров, а также снижением ключевой ставки, что создает благоприятные условия для реализации накопившегося отложенного спроса. При этом рынок активно растет и с точки зрения предложения — у дилеров появляется все больше новых моделей и модификаций. Чтобы покупателям было проще ориентироваться в этом разнообразии и подобрать автомобиль под свои задачи, можно обратиться к экспертам сервиса Селект от Авито Авто, которые бесплатно помогут выбрать оптимальный вариант", — отметил Никита Ивахненко, руководитель направления "Новые авто" в Авито.

Эксперты Авито Авто проанализировали спрос и средние цены на новые китайские автомобили, представленные на платформе в третьем квартале 2025 года в Самарской области. Спрос на такие машины по сравнению с первым кварталом вырос на 21,9%.

По данным Авито Авто, в третьем квартале 2025 года самыми востребованными у пользователей стали машины марок Hongqi, Jetour, Changan, JAC и BAIC. Среди определенных моделей высоким спросом пользовались Changan CS75 Plus, Changan UNI-T, Changan UNI–V, Geely Emgrand и Changan UNI-K.

С начала года заметно популярнее стали авто марки HAVAL (спрос вырос на 43,3%). Среди определенных моделей лучшая динамика спроса зафиксирована за HAVAL H5 (+42,6%), Changan UNI-S (+36,2%) и HAVAL F7 (+26,2%).

При этом многие модели стали доступнее. Среди них, например, HAVAL M6, чья средняя цена снизилась на 7,8%, OMODA C5 (-7,7%), Chery Tiggo 4 (-6,7%), HAVAL H5 (-6,6%) и HAVAL Dargo (-6%).

Динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретной модели, но и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных транспортных средств конкретной марки, тем ниже и их средняя цена.

"Мы видим, что спрос на новые китайские автомобили в России продолжает расти. Такая динамика объясняется сочетанием нескольких факторов, в том числе началом высокого сезона, который в этом году сопровождается скидками и спецпредложениями от дилеров, а также снижением ключевой ставки, что создает благоприятные условия для реализации накопившегося отложенного спроса. При этом рынок активно растет и с точки зрения предложения — у дилеров появляется все больше новых моделей и модификаций. Чтобы покупателям было проще ориентироваться в этом разнообразии и подобрать автомобиль под свои задачи, можно обратиться к экспертам сервиса Селект от Авито Авто, которые бесплатно помогут выбрать оптимальный вариант", — отметил Никита Ивахненко, руководитель направления "Новые авто" в Авито.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2