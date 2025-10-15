16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Клиенты Билайна теперь могут записывать и сохранять свои разговоры Аналитики назвали лидера на рынке частных LTE-сетей Платформа DION запускает Диск со встроенной DLP-защитой В помощь автовладельцам: в Самаре открыли СТО с премиальным качеством обслуживания МАХ расширил функциональность групповых звонков

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Клиенты Билайна теперь могут записывать и сохранять свои разговоры

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Билайн запустил услугу "Запись звонков". При подключении услуги оператор сохранит аудиозапись каждого разговора, сопроводив ее расшифровкой и краткой выжимкой, чтобы к ним можно было удобно вернуться. Новая услуга входит в подписку на PRO-версию "Виртуального помощника", в период активности подписки ее можно включать и отключать неограниченное количество раз.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Записи и текстовые расшифровки хранятся в мобильном приложении оператора в течение 90 дней, по желанию их можно сохранить на смартфон или удалить. За транскрибацию и саммаризацию разговоров отвечают собственное программное обеспечение Билайна, зарегистрированное в реестре отечественного ПО.

Некоторое время запись звонков проработала в пилотном режиме. 39% участников пилота сообщили, что фиксируют с ее помощью рабочие и другие договоренности, 32% рассказали, что сохраняют личные разговоры, 26% используют ее для обеспечения безопасности и доказательной базы в спорных ситуациях. Согласно отзывам большинства опрошенных (78%), функция решает все или почти все возложенные на нее задачи.

Новая услуга — приложение к PRO-версии "Виртуального помощника", который принимает и расшифровывает звонки, когда клиент не может взять трубку, а также блокирует спам и сомнительные вызовы, в том числе в мессенджерах.

Ранее сервис был усилен за счет дополнительных мер безопасности: теперь он путем анализа звуковой волны распознает мошеннические вызовы и прерывает разговор при поступлении СМС с "Госуслуг". Если неприятность всё же произошла, пользователь PRO-версии получает компенсацию украденных денег в течение 5 рабочих дней всего по двум документам.

Подключить PRO-версию "Виртуального помощника" можно в мобильном приложении Билайна за 249 руб. в месяц.

Илья Нестор, директор по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна:

"Безопасность клиентов — наш ключевой приоритет. Услуга записи звонков не просто помогает клиенту запоминать важное и работать с данными, она дает ему новые возможности для контроля его собственного информационного пространства, то есть в конечном итоге тоже работает на его спокойствие и безопасность".

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5xgFidP

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2