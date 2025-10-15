Евгений Малюга, "Профиль": "Российский инжиниринг способен решать задачи любой сложности"

Тольяттинское ООО "Профиль" из небольшого сервисного предприятия за последние пять лет выросло в крупного игрока рынка, способного проводить комплексные ремонты химических заводов и НПЗ. Также компания активно развивает производство комплектующих для динамического оборудования. Генеральный директор "Профиля" Евгений Малюга в своем первом интервью рассказал порталу "Волга Ньюс" о дальнейших планах развития и ситуации на рынке.

— Что сейчас представляет собой компания "Профиль"?

— "Профиль" — сервисная компания, которая предлагает промышленным предприятиям полный спектр строительных, ремонтных и инжиниринговых услуг. Наши клиенты — компании химической, нефтехимической и энергетической отраслей. Для них мы выполняем строительно-монтажные работы, капитальные ремонты, возводим новые цеха и установки, осуществляем монтаж крупного технологического оборудования: трубопроводов, колонн, печей подогрева, сепараторов, теплообменников и многого другого.

Отдельное направление — ремонт, реинжиниринг и изготовление комплектующих для динамического оборудования: компрессоров, насосов, турбин, воздуходувок, турбодетандеров, редукторов, вентиляторов и т. д. Мы предлагаем полный производственный цикл: обратное проектирование с использованием 3D-сканирования, разработку конструкторской документации, производство на высокоточных станках с ЧПУ, испытательные стенды и балансировочные комплексы. Мы можем "войти в любую историю" — приехать на производство, снять параметры оборудования или детали, воспроизвести ее, доработать под конкретные условия и довести до промышленного выпуска. Такой комплексный подход оказался особенно востребованным после ухода западных сервисных компаний и ограничений поставок комплектующих.

"Профиль" был основан в 2001 году в Тольятти и начинал с ремонтных работ для АвтоВАЗа. Сегодня мы реализуем проекты по всей России, а также в Беларуси, Казахстане и Узбекистане. Среди наших заказчиков — "Татнефть", СИБУР, ОХК "Уралхим", КАО "АЗОТ", Группа "Акрон", ПАО "КуйбышевАзот", предприятия "Газпрома", "Башнефти", "Роснефти", "ЕвроХима" и многие другие.

Наш опыт позволяет успешно вести масштабные проекты федерального уровня "под ключ". Так, мы выступали генподрядчиком при строительстве производства щавелевой кислоты для "Тольяттикаучука", обеспечив импортозамещение этого продукта. Другой пример — капитальный ремонт Новокуйбышевского НПЗ, где одновременно работало более 450 специалистов. Но при этом большая часть заказов в нашем портфеле — это точечные проекты: ремонт отдельных агрегатов, выпуск высокотехнологичных компонентов.

— Какие проекты сейчас реализует компания?

— В нашем портфеле заказов на 2025 год — более 500 различных проектов. В основном это небольшие работы: например, ремонт узлов сухих газодинамических уплотнений для ООО "Линде Азот Тольятти" или поставка комплектующих для газодожимного компрессора на Пермской ТЭЦ-9. Раньше запчасти для него везлись из-за рубежа.

Самый крупный наш текущий проект — это Нижнекамск. Там мы уже пятый год работаем в качестве генподрядчика на Комплексе нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов "ТАНЕКО". В этом году компания участвует в строительстве комбинированной установки ароматики и нескольких других объектов производства.

Из самых последних завершенных проектов я бы отметил два остановочных ремонта, которые мы закончили в августе. Первый — на предприятии АО "Аммоний" в Менделеевске (Республика Татарстан), где наша команда за месяц выполнила комплексный ремонт цехов карбамида и аммиака с восстановлением ключевых аппаратов и ремонтом динамического оборудования и трубопроводов.

В проекте было задействовано около 170 специалистов, и работы на сумму порядка 100 млн рублей были выполнены в строго ограниченные сроки в течение 30 дней без задержек, это позволило заводу без сбоев выйти на проектные мощности. Второй проект — на площадке АО "Апатит" в Череповце (Группа "ФосАгро"), где мы провели остановочный ремонт статического оборудования и технологических трубопроводов. Для нас это первый опыт сотрудничества с "ФосАгро" в таком формате генподрядчика на глобальном ремонте, надеемся, что это сотрудничество будет продолжено.

— За последние три года выручка компании увеличилась в пять раз — до 2,3 млрд рублей. С чем связан такой быстрый рост?

— Прежде всего, с нашей внутренней стратегией — курсом на постоянное развитие, совершенствование технологий, расширение компетенций. Мы инвестируем в производство, открываем новые направления, расширяем географию присутствия.

Конечно, свою роль сыграли и внешние факторы. Уход иностранных компаний создал дефицит на рынке. Мы оценили эту ситуацию как стимул для роста — возможность не просто увеличить свой портфель заказов, но и показать, что российский инжиниринг способен решать задачи любого уровня сложности. По сути, сейчас вместе с коллегами по отрасли мы формируем новый контур российского машиностроения, способного обеспечивать потребности критически важных отраслей.

При этом мы ощутили, что это правильный момент для начала работы с отраслями, где нас раньше не было. Мы начали сотрудничать с энергетикой, освоили производство комплектующих для нее. Сейчас участвуем в тендерах и надеемся заключить комплексные сервисные контракты с ПАО "Т Плюс" на работы на станциях в Ижевске, Екатеринбурге, Владимире, а также с Череповецкой ГРЭС ПАО "ОГК-2".

Значимую роль в нашем росте сыграла и репутация, которая сложилась на рынке за четверть века, что "Профиль" существует. Нас рекомендуют партнерам и смежным компаниям, потому что мы не боимся вызовов, беремся за нестандартные задачи и всегда доводим работу до нужного клиенту результата.

— В июле этого года сообщалось, что "Профиль" завершил модернизацию производства и наладил выпуск новых видов запасных частей для динамического оборудования. Можете рассказать подробнее об этом проекте?

— До модернизации у нас был лишь опытный участок, где выполнялись отдельные работы и выпускались небольшие партии деталей. В 2024 году мы сделали серьезный шаг вперед: на базе компании создан полноценный производственный центр. Мы закупили новые станки с ЧПУ, внедрили цифровую систему управления производством, расширили возможности 3D-сканирования, запустили испытательный стенд для сухих газовых уплотнений, единственный в России аттестованный как средство измерений.

Реализованный проект позволил увеличить выпуск комплектующих для динамического оборудования — компрессоров, насосов, турбин, воздуходувок, турбодетандеров — в пять раз. Теперь мы производим то, что ранее в Россию ввозилось исключительно из-за рубежа: полужесткие дисковые муфты, сухие газодинамические уплотнения, рабочие колеса, импеллеры, роторы, лопатки турбин, винты компрессоров, а также подшипники скольжения, колодки, уплотнения и валы. Уровень локализации производства превышает 98%, используется за редким исключением отечественное сырье, а конструкторскую документацию готовит наше собственное специальное конструкторско-технологическое бюро.

Сегодня производство полностью загружено. Портфель заказов уже превышает объемы вложенных инвестиций. Наши изделия поставляются на крупнейшие предприятия России: "Уралхим", "ЕвроХим", "Акрон", "КуйбышевАзот", СИБУР, "Роснефть" и другие компании нефтеперерабатывающей, химической и энергетической отраслей.

Фактически, мы закрыли одну из наиболее уязвимых ниш после ухода западных сервисных компаний с рынка. Это серьезный вклад в технологическую независимость и стабильность работы российской промышленности.

— Какая часть комплектующих и оборудования завязана на реинжиниринг и импортозамещение?

— Практически вся наша новая номенклатура в области динамического оборудования связана с реинжинирингом. Мы используем спектральный анализ, 3D-сканеры, измерительную руку, проводим неразрушающий контроль материалов. Это позволяет разрабатывать аналоги импортных деталей — подшипников, валов, рабочих колес, уплотнений — и запускать их в производство.

— Как сейчас выглядит рынок такого оборудования? Как он изменился за последние годы?

— Рынок комплектующих для динамического оборудования сегодня переживает, пожалуй, самый активный этап трансформации за последние десятилетия. Еще несколько лет назад он был во многом зависим от зарубежных поставок: свыше 70% критически важных деталей импортировалось из-за границы. Ситуация изменилась кардинально после ухода западных производителей: образовался серьезный дефицит, и именно он стал драйвером для роста отечественных компаний.

За последние три года рынок стал не только больше по объемам, но и гораздо более технологичным. Появились новые центры производства, выросла роль инжиниринговых компетенций, сформировался запрос на сервис полного цикла. Теперь от подрядчика ждут не просто изготовления детали, а комплексного решения: диагностики, проектирования, производства и испытаний. И в этих условиях мы чувствуем себя очень уверенно — наша ключевая компетенция как раз в работе "под ключ". Мы берем на себя весь цикл: от ревизии и проектирования до сварки, сборки, испытаний, доведения до ума. Один контракт — одна зона ответственности, и заказчику не нужно координировать десятки подрядчиков.

— Какую позицию на рынке занимает "Профиль" и какие цели ставит?

— Сегодня "Профиль" занимает на этом рынке нишу быстрорастущего игрока: у нас есть заказы на сотни миллионов рублей по этому направлению, и мы уже вошли в круг компаний, которые определяют стандарты качества в отрасли. В ближайшие два года мы планируем закрепить за собой до 30–40% сегмента.

— Как соотносится выручка "Профиля" от производства оборудования и от строительства и реконструкции объектов промышленности? Какое направление является приоритетным?

— Исторически "Профиль" был больше строительной и монтажной компанией, и направление "статических" объектов по-прежнему дает большую часть выручки — около 70%. Но доля производства запасных частей и комплектующих для динамического оборудования быстро растет.

Стратегически мы хотим развивать оба направления, не выделяя что-то в приоритет, видим здесь синергию: возможность для заказчика получить от одного подрядчика полный цикл — от строительства или капитального ремонта объекта до производства и поставки необходимых деталей. Именно сочетание двух направлений делает нас сильнее на рынке.

— Как можно охарактеризовать состояние рынка строительства и реконструкции объектов нефтепереработки и химии? Насколько он зависим от зарубежных специалистов и оборудования?

— До 2022 года порядка 60–70% EPC-контрактов в этих отраслях выполнялись зарубежными компаниями. После их ухода рынок стал быстро перестраиваться: российские подрядчики активно расширяли компетенции, брали на себя полный цикл работ, формировались новые консорциумы и цепочки субподрядов.

Параллельно активизировались компании из восточных стран — Китая, Индии, Турции. Это усилило конкуренцию и подтолкнуло российских участников к ускоренному технологическому и организационному росту. Однако, на наш взгляд, важно не просто заменить одних иностранных игроков другими, а выстроить собственную устойчивую систему подрядчиков и инжиниринговых центров внутри страны. Только так можно говорить о настоящей технологической независимости.

Отдельный заметный тренд — развитие собственных сервисных и инжиниринговых подразделений у крупных заказчиков. Все больше предприятий стремятся замкнуть ключевые компетенции внутри себя, чтобы контролировать жизненный цикл оборудования и оперативно реагировать на технологические вызовы.

По нашей оценке, за последние два года рынок строительства и реконструкции объектов в химии и нефтехимии вырос примерно на 20–25%, и спрос продолжает расти — прежде всего за счет проектов модернизации и перехода на отечественные технологические решения.

Сегодня отрасль становится более зрелой и устойчивой. Российские компании уже не просто подменяют иностранных подрядчиков — они формируют собственную экосистему, где проектирование, строительство, производство оборудования и сервис объединены внутри страны. Ключевая задача сейчас — закрепить этот рост и превратить его в долгосрочное конкурентное преимущество российского инжиниринга.

— Есть ли у "Профиля" контракты с зарубежными клиентами?

— Да. В 2024 году мы вышли за пределы России: начали сотрудничество с "Гродно Азот" в Беларуси, получили разрешение Госпромнадзора на проведение ремонтных работ и поставку сухих газовых уплотнений. Есть опыт точечных работ по заказам предприятий Казахстана и Узбекистана. Мы рассчитываем, что в перспективе ближайших лет мы будем более активно присутствовать на этих рынках.

— Какие проблемы стоят перед отраслью и какие меры поддержки ей необходимы?

— Для отрасли наиболее важны меры поддержки в локализации производства, доступное финансирование для модернизации производственных мощностей, программы подготовки кадров.

Мы на себе почувствовали, как работает механизм льготных займов Фонда развития промышленности, он позволил достаточно быстро запустить новое производство. Без такой поддержки развитие шло бы гораздо медленнее. Поэтому мы видим прямую пользу от инструментов промышленной политики и надеемся на их расширение.