Самарская больница выплатит 1 млн руб. за смерть рабочего в шахте лифта

В Самаре суд вынес решение о компенсации пенсионерке морального вреда за смерть сына на рабочем месте. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчина был разнорабочим в больнице и упал в шахту лифта. В результате он погиб.

При этом самарец жил с пожилой матерью и существенно помогал ей материально и физически. В связи с этим прокуратура подала иск о взыскании с медучреждения компенсации морального вреда. Суд постановил выплатить матери погибшего 1 млн рублей.