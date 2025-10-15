Самарская больница выплатит 1 млн руб. за смерть рабочего в шахте лифта

В Самаре суд вынес решение о компенсации пенсионерке морального вреда за смерть сына на рабочем месте. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Мужчина был разнорабочим в больнице и упал в шахту лифта. В результате он погиб.
При этом самарец жил с пожилой матерью и существенно помогал ей материально и физически. В связи с этим прокуратура подала иск о взыскании с медучреждения компенсации морального вреда. Суд постановил выплатить матери погибшего 1 млн рублей.
