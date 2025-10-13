В Самарской области поймали 57 пьяных водителей за три дня

За три дня, с 10 по 12 октября, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 57 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же во время рейдов автоинспекторы зафиксировали более 1300 различных нарушений ПДД. Так, 283 человека нарушили правила тонировки, 28 — неправильно перевозили детей, 99 не воспользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 25 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 20 раз.