Тольяттинский бизнесмен осужден за мошенничество с кредитами на несколько миллиардов

14 ОКТЯБРЯ.
Сергей Бондаренко, бывший собственник и бенефициар группы компаний "Поволжская шинная компания" (ГК "ПШК"), признан виновным в хищении денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных сведений, пишет "Самарское обозрение". По решению суда Бондаренко приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ГК "ПШК", объединявшая пять юридических лиц, в том числе ООО "Поволжская шинная компания" и ООО "ПШК-Экспорт", занималась производством шин под брендом Bontyre, с годовой выручкой свыше 5 млрд рублей. Однако к 2020 г. Бондаренко признали банкротом, а его предприятия либо обанкротились, либо находятся в процедуре банкротства. Крупнейшими кредиторами ГК были ООО "РНГО", банк ВТБ и банк "Зенит", совокупный долг которых превышал несколько миллиардов рублей.

По версии суда, в 2013-2016 годах Бондаренко получил от ВТБ несколько миллиардов рублей кредитов, обеспечив их залогом недвижимости в Тольятти, Ставропольском районе и Оренбургской области. Позже выяснилось, что указанные объекты были уже заложены гражданке Узбекистана Анжелике Казаковой в 2011 году. Суд установил, что бизнесмен знал об этом, но, чтобы получить финансирование, представил банку заведомо ложные сведения. Он "изначально планировал не возвращать деньги и использовать кредит по своему усмотрению".

Суд также учел, что Бондаренко частично обеспечивал выплаты процентов и основного долга до 2018 г., однако с декабря 2018 г. обязательства по кредитам перестали выполняться. В мае 2019 г. банк потребовал полный возврат средств, банкротство ООО "ПШК" и самого Бондаренко последовало вследствие невыплат.

Бывший владелец ГК "ПШК" отрицал умысел мошенничества, утверждая, что сотрудничество с банком носило добровольный характер и он вернул более 1 млрд рублей. Однако суд признал его показания несостоятельными и подтвердил факт мошенничества с использованием служебного положения.

Приговор Автозаводского райсуда Тольятти о трех годах колонии общего режима вступил в силу и поддержан Самарским областным судом. 

Банк продолжает процесс взыскания долгов с Бондаренко через гражданские суды.

