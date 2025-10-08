ФСБ задержала самарца за мошенничество на 9 млн рублей

Суд Октябрьского района Самары вынес приговор местному жителю Виктору Проценкову. Его обвиняли в обмане на 9 млн рублей.

Проценкова задержали сотрудники УФСБ по Самарской области. Как сообщает ведомство,

Проценков предложил собственнику коммерческой структуры выступить посредником при передаче 9 млн рублей. Деньги предназначались в качестве взятки якобы должностным лицам органов предварительного следствия Самарской области для прекращения на стадии следствия уголовного дела. Последнее было возбуждено по налоговому преступлению.

"При этом намерений исполнять принятые на себя обязательства указанный гражданин не имел. В период с июня по август 2024 года Проценков В. А. получил часть от общей суммы в размере 7 млн рублей. Согласно достигнутой договоренности, оставшиеся денежные средства подозреваемый намеревался получить позднее", — сообщает пресс-служба УФСБ.

Силовики задержали Проценкова 23 января 2025 г. с поличным. Он забрал в рамках оперативного эксперимента 2 млн рублей. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По данным сайта суда Октябрьского района Самары, судья Мария Патютько начала рассматривать уголовное дело в июле этого года. 17 сентября был зачитан обвинительный приговор. Мужчину приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Приговор не обжаловали, и он вступил в силу 3 октября.