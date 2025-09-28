16+
Житель Сергиевского района, угнавший у собутыльника машину, выслушал приговор

СЕРГИЕВСК. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
24-летний житель Сергиевского района осужден за угон автомобиля. Суд назначил ему год ограничения свободы и штраф в размере 25 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В январе осужденный в компании знакомых распивали алкоголь в гостях у 44-летнего местного жителя. Через некоторое время хозяин дома уснул, а после обнаружил отсутствие гостей и принадлежащего ему автомобиля.

Через несколько часов автомобиль был найден полицейскими в одном из районных населенных пунктов. Во время осмотра автомобиля к правоохранителям подошел мужчина и сообщил, что угнал автомобиль своего приятеля, чтоб доехать до дома.

В ходе опроса 24-летний ранее судимый за кражу, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью задержанный пояснил сотрудникам: он знал, где лежат ключи и что без разрешения управлять чужим транспортным средством нельзя, но все равно нарушил закон. Так он стал фигурантом уголовного дела по  ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

По данным полицейских, незадолго до задержания мужчина за кражу приговорен судом к штрафу, который не оплатил. 

Приговор по уголовному делу об угоне вступил в законную силу.

