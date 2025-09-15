В Самаре полицейского отправили за решетку за "алковзятку"

В Самаре под суд за получение взятки попал полицейский по фамилии Смирнов. По версии следствия, он потребовал деньги с водителя за то, чтобы не наказывать его за якобы "пьяное вождение".

Как следует из материалов обвинения, Смирнов был инспектором 1 взвода 3 роты 1 батальона полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Самарской области. Как-то он дежурил вместе коллегой и в районе 13:00 остановил местного водителя.

"Согласно разработанному с коллегой плану, реализуя совместный преступный умысел, направленный на получение должностными лицами лично взятки в виде денег за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, и, достоверно не зная, что водитель пребывает в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о якобы выявленном в отношении него административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.8 КоАП РФ", — следует из материалов гособвинения.

В итоге водителю стали угрожать наказанием и потребовали 30 тыс. рублей. Затем "сторговались" на 25 тысячах.

"Водитель, осознавая, что он поставлен инспекторами ДПС в такие условия, при которых у него имелись веские основания для опасения исполнения сотрудниками полиции названных действий, осознавая, что законных оснований для их исполнения у сотрудников полиции не имеется, согласился на их преступные требования, не желая наступления для себя необоснованных неблагоприятных последствий в виде привлечения к административной ответственности", — говорится в материалах обвинения.

Водитель снял с карточки деньги в банке и отдал их инспекторам. А позже было возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Одному из сотрудников ДПС, Смирнову, суд Советского района Самары недавно вынес приговор по п. "а, б" ч. 5 ст. 290 УК РФ и приговорил к семи годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года, с лишением спецзвания "лейтенант полиции", с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима. На днях облсуд пересмотрел приговор, нашел недочеты и передал дело на новое рассмотрение. Пока обвиняемый остается под стражей.

Напомним, сейчас в Самарской области проводят проверку по жалобе другого водителя на инспектора ДПС. По словам автора жалобы, сельского батюшки, его незаконно пытаются наказать за "пьяное вождение", хотя он был трезв.