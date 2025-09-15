В Самаре полицейского отправили за решетку за "алковзятку"

В Самаре под суд за получение взятки попал полицейский по фамилии Смирнов. По версии следствия, он потребовал деньги с водителя за то, чтобы не наказывать его за якобы "пьяное вождение".
Как следует из материалов обвинения, Смирнов был инспектором 1 взвода 3 роты 1 батальона полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Самарской области. Как-то он дежурил вместе коллегой и в районе 13:00 остановил местного водителя.
"Согласно разработанному с коллегой плану, реализуя совместный преступный умысел, направленный на получение должностными лицами лично взятки в виде денег за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, и, достоверно не зная, что водитель пребывает в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о якобы выявленном в отношении него административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.8 КоАП РФ", — следует из материалов гособвинения.
В итоге водителю стали угрожать наказанием и потребовали 30 тыс. рублей. Затем "сторговались" на 25 тысячах.
"Водитель, осознавая, что он поставлен инспекторами ДПС в такие условия, при которых у него имелись веские основания для опасения исполнения сотрудниками полиции названных действий, осознавая, что законных оснований для их исполнения у сотрудников полиции не имеется, согласился на их преступные требования, не желая наступления для себя необоснованных неблагоприятных последствий в виде привлечения к административной ответственности", — говорится в материалах обвинения.
Водитель снял с карточки деньги в банке и отдал их инспекторам. А позже было возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Одному из сотрудников ДПС, Смирнову, суд Советского района Самары недавно вынес приговор по п. "а, б" ч. 5 ст. 290 УК РФ и приговорил к семи годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года, с лишением спецзвания "лейтенант полиции", с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима. На днях облсуд пересмотрел приговор, нашел недочеты и передал дело на новое рассмотрение. Пока обвиняемый остается под стражей.
Напомним, сейчас в Самарской области проводят проверку по жалобе другого водителя на инспектора ДПС. По словам автора жалобы, сельского батюшки, его незаконно пытаются наказать за "пьяное вождение", хотя он был трезв.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.