"Дул дважды": в Самарской области батюшка пожаловался правоохранителям на действия сотрудника ГАИ

Мировой суд участка № 76 Похвистневского района рассмотрит административное дело в отношении местного батюшки. История необычна тем, что, по словам самого служителя церкви, его заставляли "дуть в трубочку" несколько раз, а когда, на третий раз, он отказался, то составили протокол об отказе от медосвидетельствования.
История разворачивалась 20 августа этого года в Похвистневском районе Самарской области. Местный батюшка из маленького населенного пункта ехал на своей "Ладе".
"20.08.2025 г. сотрудник Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД РФ "Похвистневский" на ул. Революционная города Похвистнево остановил автомобиль "Лада" под управление местного жителя 1978 года рождения. За невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, которое направлено в мировой суд для рассмотрения и принятия решения. Вопросы правильности составления протокола и оформления иных материалов дела, подлежащие выяснению в ходе подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении и его рассмотрении, в случае совершения административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, находятся в компетенции суда", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области на запрос Волга Ньюс.
Интересно, что в версии батюшки все выглядит несколько иначе. По его словам, его внезапно остановил сотрудник ГАИ. Причины остановки или задержания, со слов водителя, не объяснили. Якобы даже прозвучало, что кто-то просил его на какое-то время задержать. Не отпускали, со слов батюшки, его долгое время и ему уже становилось дурно от жары. В итоге его попросили "подуть в трубочку". Он дул дважды и оба раза тест на алкоголь показывал отрицательный результат. Инспектор потребовал "подуть" в третий раз. Батюшка посчитал, что требование уже не логично и отказался продолжать. Тогда инспектор стал составлять протокол за отказ от медосвидетельствования. В протоколе (копия есть в распоряжении редакции) батюшка написал, что "два раза "дышал в трубку", на третий раз отказался". Далее, по словам служителя церкви, у него решили забрать авто, но не составляли документ об этом. В результате "бумагу" все-таки дали. Батюшка написал жалобу на происходившее в прокуратуру. Оттуда материал направили в следственный отдел СУ СКР по Самарской области в городе Отрадный для проверки (копия имеется в распоряжении редакции).
В ближайшие дни административный материал должен рассмотреть мировой суд, а Следственный комитет будет разбираться в деталях жалобы водителя.
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Очень удобно сотрудникам сада спихнуть все на ребенка инвалида, который не может сказать что произошло. Как можно от того что болело ухо, получить такие серьезные травмы черепные? Где смещены кости, кровоизлияние и прочее. Даже в больнице увидели ребенка и сделав ему все соответствующие снимки пришли к выводу что сам себе ребенок такие травмы не мог нанести. Явно сотрудники детского сада что то скрывают, хочется надеется что виновные понесут за это наказание. И как обычно именно в этот день и в это время камеры внезапно перестали в группе работать, какое совпадение. Ребенку здоровья, пусть такие травмы не повлияют на его дальнейшее развитие, а вот тем кто это сделал пусть воздастся по заслугам!
Почему так долго тянется расследование? Скоро год будет происшествию. Воспитателей вообще вызывали и опрашивали?