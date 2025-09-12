"Дул дважды": в Самарской области батюшка пожаловался правоохранителям на действия сотрудника ГАИ

Мировой суд участка № 76 Похвистневского района рассмотрит административное дело в отношении местного батюшки. История необычна тем, что, по словам самого служителя церкви, его заставляли "дуть в трубочку" несколько раз, а когда, на третий раз, он отказался, то составили протокол об отказе от медосвидетельствования.

История разворачивалась 20 августа этого года в Похвистневском районе Самарской области. Местный батюшка из маленького населенного пункта ехал на своей "Ладе".

"20.08.2025 г. сотрудник Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД РФ "Похвистневский" на ул. Революционная города Похвистнево остановил автомобиль "Лада" под управление местного жителя 1978 года рождения. За невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, которое направлено в мировой суд для рассмотрения и принятия решения. Вопросы правильности составления протокола и оформления иных материалов дела, подлежащие выяснению в ходе подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении и его рассмотрении, в случае совершения административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, находятся в компетенции суда", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области на запрос Волга Ньюс.

Интересно, что в версии батюшки все выглядит несколько иначе. По его словам, его внезапно остановил сотрудник ГАИ. Причины остановки или задержания, со слов водителя, не объяснили. Якобы даже прозвучало, что кто-то просил его на какое-то время задержать. Не отпускали, со слов батюшки, его долгое время и ему уже становилось дурно от жары. В итоге его попросили "подуть в трубочку". Он дул дважды и оба раза тест на алкоголь показывал отрицательный результат. Инспектор потребовал "подуть" в третий раз. Батюшка посчитал, что требование уже не логично и отказался продолжать. Тогда инспектор стал составлять протокол за отказ от медосвидетельствования. В протоколе (копия есть в распоряжении редакции) батюшка написал, что "два раза "дышал в трубку", на третий раз отказался". Далее, по словам служителя церкви, у него решили забрать авто, но не составляли документ об этом. В результате "бумагу" все-таки дали. Батюшка написал жалобу на происходившее в прокуратуру. Оттуда материал направили в следственный отдел СУ СКР по Самарской области в городе Отрадный для проверки (копия имеется в распоряжении редакции).

В ближайшие дни административный материал должен рассмотреть мировой суд, а Следственный комитет будет разбираться в деталях жалобы водителя.