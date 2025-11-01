Над Самарской областью за ночь сбили 12 беспилотников

В ночь на субботу, 1 ноября, над Самарской области было сбито 12 БПЛА. Об этом сообщает минобороны РФ.

Всего над территорией России с 00:00 до 8:00 1 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 98 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В свою очередь, в Росавиации рассказали, что с 5:13 до 7:59 в Самаре временно закрывали аэропорт Курумоч.

В этот период на запасной аэродром ушел один самолет.