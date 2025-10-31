Четверо самарцев получили сроки за похищение мужчины и вымогательство

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор четырем участникам преступной группы, которых обвиняли в похищении человека, вымогательстве и поджоге. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В марте 2019 г. четверо мужчина в течение шести суток удерживали потерпевшего в квартире его бывшей жены и избивали, требуя, чтобы он убедил жену отдать 5/6 доли в четырехкомнатной квартире и 900 тыс. рублей.

Также один из злоумышленников поджег дом родственницы потерпевшей. Ущерб составил 1,6 млн рублей.

Довести задуманное до конца похитители не успели. Узнав, что правоохранители начали проверку, они отпустили потерпевшего.

Суд приговорил похитителей к срокам от восьми с половиной до девяти с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.