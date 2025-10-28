16+
Сюжеты:
Облсуд изменил приговор по вскрытой ФСБ афере с жильем с участием нотариуса Приговор экс-министру транспорта Ивану Пивкину пересмотрят 13 ноября Экс-сотрудник ФСБ Демин обжалует приговор за аферу с криптовалютой В Самарской области подросток получил травмы, упав со шведской стенки в школе Четырех жителей Самарской области осудили за организацию вебкам-трансляций

Суды Происшествия

Облсуд изменил приговор по вскрытой ФСБ афере с жильем с участием нотариуса

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд пересмотрел приговор по делу исполнявшей обязанности нотариуса в Самаре Татьяны Лобановой, ее знакомого Александра Левашева и чиновницы из администрации Красноглинского района областной столицы Эльвиры Хитродумовой.

Напомним, по предварительной версии, обвиняемые подделали документы и похитили недвижимость и деньги, ранее принадлежавшие умершему гражданину РФ, на общую сумму 3,5 млн рублей.

"Лобанова, исполняя обязанности нотариуса Самары О.А.Листовой, нотариально удостоверила договоры дарения недвижимого имущества, согласно которым умерший гражданин РФ подарил свою квартиру и два земельных участка подставному лицу. Также Лобанова удостоверила нотариальную доверенность для последующего хищения участниками указанной группы 500 тыс. руб. со счетов умершего. В результате государству был причинен существенный вред в связи с тем, что похищенное имущество являлось выморочным", - сообщал источник Волга Ньюс версию следствия.

В следственном отделе УФСБ России по Самарской области возбудили уголовные дела в отношении Лобановой по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество"), ч. 1 ст. 202 ("Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами"), ч. 4 ст. 327 ("Подделка документов") УК России. А позже обвинения предъявили и ее предполагаемым подельникам. Лобанову приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, Хитродумову к четырем годам, Левашева - к трем с половиной годам.

Как сообщили журналисту Волга Ньюс в пресс-службе облсуда, в апелляционной инстанции из обвинения убрали один объект недвижимости, а наказание по совокупности снизили на один месяц каждому обвиняемому. 

