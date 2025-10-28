Облсуд изменил приговор по вскрытой ФСБ афере с жильем с участием нотариуса

Самарский областной суд пересмотрел приговор по делу исполнявшей обязанности нотариуса в Самаре Татьяны Лобановой, ее знакомого Александра Левашева и чиновницы из администрации Красноглинского района областной столицы Эльвиры Хитродумовой.

Напомним, по предварительной версии, обвиняемые подделали документы и похитили недвижимость и деньги, ранее принадлежавшие умершему гражданину РФ, на общую сумму 3,5 млн рублей.

"Лобанова, исполняя обязанности нотариуса Самары О.А.Листовой, нотариально удостоверила договоры дарения недвижимого имущества, согласно которым умерший гражданин РФ подарил свою квартиру и два земельных участка подставному лицу. Также Лобанова удостоверила нотариальную доверенность для последующего хищения участниками указанной группы 500 тыс. руб. со счетов умершего. В результате государству был причинен существенный вред в связи с тем, что похищенное имущество являлось выморочным", - сообщал источник Волга Ньюс версию следствия.

В следственном отделе УФСБ России по Самарской области возбудили уголовные дела в отношении Лобановой по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество"), ч. 1 ст. 202 ("Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами"), ч. 4 ст. 327 ("Подделка документов") УК России. А позже обвинения предъявили и ее предполагаемым подельникам. Лобанову приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, Хитродумову к четырем годам, Левашева - к трем с половиной годам.

Как сообщили журналисту Волга Ньюс в пресс-службе облсуда, в апелляционной инстанции из обвинения убрали один объект недвижимости, а наказание по совокупности снизили на один месяц каждому обвиняемому.