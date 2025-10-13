Житель Самарской области отправится в колонию за убийство жены

В Самарской области суд вынес приговор 65-летнему жителю Похвистневского района, которого признали виновным в убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В августе 2025 г. пьяный мужчина на почве ревности несколько раз ударил кухонным ножом супругу в грудь. В результате 54-летняя женщина скончалась на месте.

Суд приговорил мужчину к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.