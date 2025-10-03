ФСБ задержала жителя Чапаевска за публичное оправдание терроризма

Сотрудники УФСБ по Самарской области установили причастность жителя Чапаевка к публичному оправданию терроризма в интернете. Преступление мужчина совершил в августе 2024 года.

Как следует из сообщения пресс-службы УФСБ, житель Чапаевка на персональной странице на платформе видеохостинга YouTube опубликовал под видеозаписями на канале "Легион "Свобода России" комментарии. В них пользователь оправдывал деятельность этого украинского военизированного объединения. Меж тем, решением Верховного Суда РФ от 16.03.2023 №АКПИ23-101с организация "Легион "Свобода России" признана террористической. Ее деятельность на территории РФ запрещена.

Следствие вели сотрудники следственного отдела УФСБ России по Самарской области. Далее материалы были направлены в Центральный окружной военный суд. Служители Фемиды признали комментатора виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета"). Мужчине назначили штраф 550 тыс. рублей. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием интернета на два года.