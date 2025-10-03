ФСБ задержала жителя Чапаевска за публичное оправдание терроризма

Сотрудники УФСБ по Самарской области установили причастность жителя Чапаевка к публичному оправданию терроризма в интернете. Преступление мужчина совершил в августе 2024 года.
Как следует из сообщения пресс-службы УФСБ, житель Чапаевка на персональной странице на платформе видеохостинга YouTube опубликовал под видеозаписями на канале "Легион "Свобода России" комментарии. В них пользователь оправдывал деятельность этого украинского военизированного объединения. Меж тем, решением Верховного Суда РФ от 16.03.2023 №АКПИ23-101с организация "Легион "Свобода России" признана террористической. Ее деятельность на территории РФ запрещена.
Следствие вели сотрудники следственного отдела УФСБ России по Самарской области. Далее материалы были направлены в Центральный окружной военный суд. Служители Фемиды признали комментатора виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета"). Мужчине назначили штраф 550 тыс. рублей. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием интернета на два года.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.