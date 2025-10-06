"Били трубами": осужденные за беспорядки в самарской колонии обратились в кассационный суд

Шестой кассационный суд общей юрисдикции должен рассмотреть жалобы на приговор Андрея Купцова, Руслана Боднара, Сергея Безрукова, Князя Оглы и их товарищей (всего вердикт суда выслушали 15 человек). Их обвиняли в массовых беспорядках с поджогами и применением насилия.

Все произошло в колонии в Самаре на ул. Утевская, 1 в 2019 году. Началось все с того, что осужденный по фамилии Кветкин (по прозвищу "Пятак") из отряда № 1 оскорбил нецензурно осужденных сектора № 3.

"Осужденные, будучи ознакомленными с правилами и обязанностями, установленными ПВР и УИК РФ, в связи с недовольством режимом и условиями отбывания наказания, на почве неприязненного отношения к осужденным отряда № 1, как к лицам, оказывающим содействие администрации исправительной колонии, усугубившимся неправомерным поведением осужденного Кветкина, решили принять участие в массовых беспорядках, сопровождающихся применением насилия, поджогами, уничтожением имущества, дезорганизацией работы исправительной колонии", — сообщалось позже в материалах следствия.

В итоге несколько заключенных стали раскачивать решетки заборов трех общежитий и сломали их, покинув свою территорию. В отряде № 1 они устроили пожар и стали избивать содержащихся там людей. В то же время Безруков и неустановленные люди выбили дверь в кафе и стали бить людей, которые трудились там.

Несколько осужденных, опасаясь агрессивно настроенной толпы, спрятались в помещении начальника отряда № 1. Туда стали ломиться "каратели". Тогда, спасаясь, мужчины по фамилиям Кветкин, Морозов и Носов выпрыгнули из окна третьего этажа, надеясь ухватиться за ветки растущего под окнами дерева.

Кто-то из содействовавших администрации колонии прятался под кроватями в помещениях, предварительно забаррикадировав вход. Но "каратели" преодолевали преграды и избивали прятавшихся металлическими трубами. Около половины десятого вечера беспорядки в колонии удалось прекратить. Кроме того, что многие были серьезно избиты (а потерпевшими признали 19 человек), в колонии было повреждено имущество. Среди последнего 26 гардин, 11 зеркал, несколько десятков полок, деревянные скамьи, 14 стендов, табуреты и прочее.

13 подсудимых суд приговорил к лишению свободы от 5 лет 3 месяцев до 10 лет с отбыванием наказания в колониях строгого и особого режима. Двоих — к 3 и 3,5 годам лишения свободы, но им зачли пребывание под стражей и срок сочли отбытым. Осужденные обжаловали приговор в облсуд. Служители Фемиды незначительно изменили некоторые детали. Согласно информации Шестого кассационного суда, там рассмотреть жалобы осужденных должны 29 октября 2025 года.