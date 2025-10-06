16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Били трубами": осужденные за беспорядки в самарской колонии обратились в кассационный суд Бывший главврач Жигулевской ЦГБ получил срок за мошенничество ФСБ задержала жителя Чапаевска за публичное оправдание терроризма В Самарской области осудили водителя, который сбил насмерть ребенка Убийца журналистки из Самары снова попал в колонию

Суды Происшествия

"Били трубами": осужденные за беспорядки в самарской колонии обратились в кассационный суд

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Шестой кассационный суд общей юрисдикции должен рассмотреть жалобы на приговор Андрея Купцова, Руслана Боднара, Сергея Безрукова, Князя Оглы и их товарищей (всего вердикт суда выслушали 15 человек). Их обвиняли в массовых беспорядках с поджогами и применением насилия.

Все произошло в колонии в Самаре на ул. Утевская, 1 в 2019 году. Началось все с того, что осужденный по фамилии Кветкин (по прозвищу "Пятак") из отряда № 1 оскорбил нецензурно осужденных сектора № 3.

"Осужденные, будучи ознакомленными с правилами и обязанностями, установленными ПВР и УИК РФ, в связи с недовольством режимом и условиями отбывания наказания, на почве неприязненного отношения к осужденным отряда № 1, как к лицам, оказывающим содействие администрации исправительной колонии, усугубившимся неправомерным поведением осужденного Кветкина, решили принять участие в массовых беспорядках, сопровождающихся применением насилия, поджогами, уничтожением имущества, дезорганизацией работы исправительной колонии", — сообщалось позже в материалах следствия.

В итоге несколько заключенных стали раскачивать решетки заборов трех общежитий и сломали их, покинув свою территорию. В отряде № 1 они устроили пожар и стали избивать содержащихся там людей. В то же время Безруков и неустановленные люди выбили дверь в кафе и стали бить людей, которые трудились там.

Несколько осужденных, опасаясь агрессивно настроенной толпы, спрятались в помещении начальника отряда № 1. Туда стали ломиться "каратели". Тогда, спасаясь, мужчины по фамилиям Кветкин, Морозов и Носов выпрыгнули из окна третьего этажа, надеясь ухватиться за ветки растущего под окнами дерева.

Кто-то из содействовавших администрации колонии прятался под кроватями в помещениях, предварительно забаррикадировав вход. Но "каратели" преодолевали преграды и избивали прятавшихся металлическими трубами. Около половины десятого вечера беспорядки в колонии удалось прекратить. Кроме того, что многие были серьезно избиты (а потерпевшими признали 19 человек), в колонии было повреждено имущество. Среди последнего 26 гардин, 11 зеркал, несколько десятков полок, деревянные скамьи, 14 стендов, табуреты и прочее.

13 подсудимых суд приговорил к лишению свободы от 5 лет 3 месяцев до 10 лет с отбыванием наказания в колониях строгого и особого режима. Двоих — к 3 и 3,5 годам лишения свободы, но им зачли пребывание под стражей и срок сочли отбытым. Осужденные обжаловали приговор в облсуд. Служители Фемиды незначительно изменили некоторые детали. Согласно информации Шестого кассационного суда, там рассмотреть жалобы осужденных должны 29 октября 2025 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2