В Самаре кассация пересмотрела приговор по делу о травмировании девочки катером

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 8 октября, в Шестом кассационном суде рассмотрена жалоба на приговор мирового суда Красноярского района в отношении 62-летнего Виктора Некипелова, признанного виновным в наезде на плывшую по реке Сок несовершеннолетнюю. Приговор был частично изменен.

Фото: СУ СК по Самарской области

Напомним, в конце июля 2023 г. в реке у села Малая Царевщина на девочку, плывшую рядом с отцом, наехал катер, двигавшийся вверх по течению. В результате у ребенка были сильно повреждены обе ноги.

Уголовное дело возбудили по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Расследование взял под свой контроль руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

Интересно, что несмотря на контроль из Москвы, правоохранителями не была дана оценка ответственности родителя потерпевшей, который допустил нахождение ребенка в опасной зоне, где купание не разрешено.

Благодаря усилиям врачей потерпевшая сейчас может самостоятельно ходить. Некипелов же был приговорен к двум годам ограничения свободы и конфискации транспортного средства.

Защита обратилась в вышестоящие суды, так как осужденный категорически не признавал своей вины. В кассационной инстанции все указанные адвокатом процессуальные нарушения, допущенные в ходе предварительного и судебного следствия были признаны несущественными. Приговор был скорректирован, но не так, как хотела защита — из него лишь исключили конфискацию катера.

