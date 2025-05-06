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Суды Происшествия

Владелец катера, обвиненный в наезде на купавшуюся девочку, не смог оспорить приговор

КРАСНЫЙ ЯР. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 5 мая, в Красноярском районном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на приговор самарцу Виктору Некипелову, признанному виновным в причинении травм плававшей в реке Сок двенадцатилетней девочке. Жалоба адвоката была оставлена без удовлетворения.

Напомним, в конце июля 2023 г. в реке у села Малая Царевщина на девочку, плывшую рядом с отцом, наехал катер, двигавшийся вверх по течению. У ребенка были сильно поврежден ноги (однако благодаря усилиям врачей она сейчас может самостоятельно ходить).

Уголовное дело возбудили по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

Так как водитель катера скрылся с места происшествия, правоохранителям пришлось его разыскивать. В подозреваемые попал Некипелов, потому что у него на двигателе были цифры "150", которые запомнили свидетели. При этом его катер не походил на тот, что описывали очевидцы, время, зафиксированное видеорегистратором стоянки, с которой он выехал, отличалось на полтора часа от времени, указанного свидетелями, тем не менее ему предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения на внутреннем водном транспорте.

Некипелова приговорили к двум года ограничения свободы. Приговор был обжалован его адвокатом.

Адвокат осужденного считает, что убедительных и неоспоримых доказательств причастности его подзащитного в данному преступлению нет. По его словам, в ходе предварительного следствия и в суде первой инстанции было допущено множество нарушений процессуального закона. В том числе было необоснованно несколько раз отказано в проведении следственных экспериментов и ряда экспертиз. Защита просила об оправдании Некипелова.

Сам осужденный также указывал на несовпадение времени происшествия и показаний видеорегистратора на стоянке. Обвинение же объясняет данное противоречие тем, что видеорегистратор дал сбой, и на него не следует ориентироваться. Однако никаких доказательств о сбое прибора в суд предоставлено не было.

Хотя приговор 62-летнему осужденному вступил в законную силу, у защиты есть основания обратиться жалобой в кассационную инстанцию.

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