16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дело экс-ректора СГЭУ повторно вернули прокурору В Самаре вынесли приговор экс-начальнику отдела экологии Красноармейского района В Тольятти вынесли приговор девушке, приревновавшей свою тетю к ухажеру В Самаре вынесли приговор за незаконную инвалидность В Самарской области водитель без прав стал фигурантом уголовного дела из-за ДТП с тремя пострадавшими

Суды Происшествия

Самарчанку осудили за попытку подкупить сотрудников Росреестра

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор 44-летней местной предпринимательнице, которую обвиняли в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Являвшаяся кадастровым инженером женщина в интересах знакомой обратилась в Росреестр с предложением за 450 тыс. руб. внести в реестр недостоверные сведения о земельном участке.

В суде женщина полностью признала вину. Ей назначили три года лишения свободы в колонии общего режима и на два года запретили заниматься кадастровой деятельностью.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6