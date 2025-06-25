Самарчанку осудили за попытку подкупить сотрудников Росреестра

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор 44-летней местной предпринимательнице, которую обвиняли в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Являвшаяся кадастровым инженером женщина в интересах знакомой обратилась в Росреестр с предложением за 450 тыс. руб. внести в реестр недостоверные сведения о земельном участке.
В суде женщина полностью признала вину. Ей назначили три года лишения свободы в колонии общего режима и на два года запретили заниматься кадастровой деятельностью.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...