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Суды Происшествия

Дачный вор из Жигулевска, пытавшийся скрыться в Свердловской области, проведет за решеткой 8 месяцев

ЖИГУЛЕВСК. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Жигулевску разыскали и задержали мужчину, совершившего кражу из дачного дома. Преступник, пытавшийся скрыться в Свердловской области, приговорен к 8 месяцам заключения в колонии общего режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В апреле в полицию Жигулевска обратился 36-летний самарец, который сообщил, что из его дачного дома, расположенного в поселке Солнечная Поляна, пропали два велосипеда. Заявитель оценил причиненный материальный ущерб на сумму более 40 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что он некоторое время отсутствовал на даче, а когда вернулся, то обнаружил приоткрытое окно. При осмотре комнат заметил отсутствие велосипедов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен 40-летний безработный мужчина, который после хищения уехал из самарского региона. Оперативники установили его местонахождение, выехали в служебную командировку в Свердловскую область, задержали и доставили злоумышленника в Жигулевск для следственных действий.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что, решив совершить кражу, отжал окно в дачном доме, залез в него, увидел и похитил велосипеды. Транспортные средства он продал случайным прохожим, а деньги потратил на собственные нужды.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Кража", были направлено в суд. Жигулевский городской суд, в свою очередь, вынес обвинительный приговор — лишение свободы сроком 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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