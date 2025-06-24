В Тольятти вынесли приговор девушке, приревновавшей свою тетю к ухажеру

Прокуратура Автозаводского района Тольятти поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении ранее судимой 26-летней местной жительницы. Ее обвиняют по статье "Умышленное применение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшее последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавших длительное расстройство здоровья".

Инцидент между девушкой и ее 44-летней тетей произошел 18 сентября 2023 года около дома на ул. 40 лет Победы. Тетя приехала из Самары погостить, но оказалась втянута в конфликт на почве ревности.

Сожитель девушки уехал вместе с тетей покататься и отсутствовал более часа. Ссора, начавшаяся со взаимных оскорблений и ударов кулаками по лицу, переросла в более серьезную потасовку: женщины стали таскать друг друга за волосы.

В результате обе свалились на лавку, а затем племянница ударила родственницу рукой в глаз, отчего женщина упала на асфальт. Нанесенные телесные повреждения медики позже охарактеризовали как "средней тяжести". И, несмотря на то, что племянница повинилась и извинилась, тетя извинения не приняла и решила судиться.

"Суд назначил девушке наказание с учетом ранее вынесенного приговора в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев и штрафа в размере 60 тысяч рублей, запретив выезд за пределы Самарской области, а также обязав один раз в месяц являться для регистрации в орган, осуществляющий надзор за отбыванием назначенного наказания", — отмечается в сообщении.