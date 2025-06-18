В Самарской области суд признал незаконным "передержку" для собак у жилых домов

Служители Фемиды Красноярского района Самарской области вынесли решение по иску к собачьему приюту в деревне Висловка. Ранее на антисанитарию и прочие последствия такого "соседства" жаловались местные жители.

Как следует из жалоб жителей в надзорные инстанции, в деревне Висловка на ул. Красильникова местной жительницей Валентиной Ульченко была самовольно организована передержка собак.

"На вышеуказанной территории постоянно проживает более 100 животных! Животные содержатся в антисанитарных условиях, в открытых вольерах (самострой на неразграниченной административной территории), а также на цепях. Отходы жизнедеятельности собак (фекалии, гниющие кормовые отходы и трупы животных) никаким образом не утилизируются и в огромных количествах скапливаются непосредственно на берегу природного водоема", - писали в жалобах жители.

Также авторы жалоб говорили о попадании фекалий в водоем рядом. Согласно акту осмотра земельного участка от 14 января 2024 г. (копия имеется в редакции) комиссией, в состав которой входил глава администрации поселения Светлое Поле Игорь Стариков, фиксировалось содержание не менее чем 110 собак (уточняется, что дополнительная часть животных пряталась под деревянными настилами).

"В ходе проверки было установлено, что владелец должным образом не следит за животными, не принимает никаких мер по прекращению громкого лая. Животные содержатся в антисанитарных условиях, фекалии и отходы жизнедеятельности животных никак не убираются. Постройки для содержания собак расположены в зоне жилой застройки деревни Висловка менее чем в 200 м от жилых домов", - указано в акте осмотра.

При этом жители рассказывают, мол, в разговорах владелица утверждала, что "ко мне зараженных бешенством щенков привозил не "ФлагманВет", а "Каштанка". Жители пугались, что рядом с их домами содержатся больные животные. В итоге жители и комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Красноярского района обратились в суд. Деятельность Валентины Ульченко по содержанию собак на указанных земельных участках суд признал незаконной. Ее также обязали вывезти собак с участков в течении 30 дней, а земли привести в первоначальное состояние. Имеется и исполнительный лист еще от 15 апреля 2025 года. Там указано, что в случае неисполнения ответчиком в установленные сроки решения суда истцы вправе совершить данные действия за счет ответчика с взысканием с нее всех понесенных расходов.