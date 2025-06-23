В Самаре вынесли приговор за незаконную инвалидность

Самарский областной суд пересмотрел приговор местному жителю по фамилии Бакаев. Его уличили в незаконном получении пенсии по инвалидности почти на полмиллиона.

Согласно данным Самарского областного суда, Бахаева судили по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и приговорили к штрафу 200 тыс. рублей. Мужчина незаконно получил инвалидность третьей степени.

Согласно свидетельским показаниям медиков, при проверке выяснилось, что в базе данных ЕМИАС не было информации о реальной инвалидности Бахаева. При этом он незаконно получил от государства страховую пенсию на общую сумму примерно 480 тыс. рублей.

Мужчина вину признал. Суд также учел положительные характеристики Бахаева, наличие на его иждивении троих малолетних детей и супруги, находящейся в декретном отпуске, наличие кредитных обязательств, его активное способствование расследованию преступления и отсутствие судимости, оказание благотворительной помощи участникам СВО и их семьям, а также тот факт, что он является донором России, сдавал кровь во благо спасения других жизней более 15 раз. Кроме того, Бахаев возместил ущерб.

Мужчина приговор обжаловал и просил снизить штраф до 50 тыс. рублей. Суд апелляционной инстанции проверил материалы дела и оставил решение первой инстанции в силе.