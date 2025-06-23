16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вынесли приговор за незаконную инвалидность В Самарской области водитель без прав стал фигурантом уголовного дела из-за ДТП с тремя пострадавшими В Самаре вынесли приговор по громкому делу о телефонном мошенничестве В Самарской области суд признал незаконным "передержку" для собак у жилых домов По делу бывшего замглавы самарского минздрава Майрамукаева назначили новую экспертизу

Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор за незаконную инвалидность

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский областной суд пересмотрел приговор местному жителю по фамилии Бакаев. Его уличили в незаконном получении пенсии по инвалидности почти на полмиллиона.

Согласно данным Самарского областного суда, Бахаева судили по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и приговорили к штрафу 200 тыс. рублей. Мужчина незаконно получил инвалидность третьей степени.

Согласно свидетельским показаниям медиков, при проверке выяснилось, что в базе данных ЕМИАС не было информации о реальной инвалидности Бахаева. При этом он незаконно получил от государства страховую пенсию на общую сумму примерно 480 тыс. рублей.

Мужчина вину признал. Суд также учел положительные характеристики Бахаева, наличие на его иждивении троих малолетних детей и супруги, находящейся в декретном отпуске, наличие кредитных обязательств, его активное способствование расследованию преступления и отсутствие судимости, оказание благотворительной помощи участникам СВО и их семьям, а также тот факт, что он является донором России, сдавал кровь во благо спасения других жизней более 15 раз. Кроме того, Бахаев возместил ущерб.

Мужчина приговор обжаловал и просил снизить штраф до 50 тыс. рублей. Суд апелляционной инстанции проверил материалы дела и оставил решение первой инстанции в силе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6