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Суды Происшествия

Тольяттинка зарегистрировала в своей квартире 60 мигрантов

ТОЛЬЯТТИ. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор 33-летней местной жительнице, которую обвиняли в 23 эпизодах фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.

С 5 ноября 2024 г. по 31 января 2025 г. безработная женщина зарегистрировала в своей квартире на ул. Чапаева 60 мигрантов, каждый из которых заплатил ей по 100 рублей. Таким образом, всего за свои "услуги" тольяттинка получила 6 тыс. рублей.

Суд назначил женщине штраф 185 тыс. рублей.

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