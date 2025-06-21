Тольяттинка зарегистрировала в своей квартире 60 мигрантов

В Тольятти суд вынес приговор 33-летней местной жительнице, которую обвиняли в 23 эпизодах фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.

С 5 ноября 2024 г. по 31 января 2025 г. безработная женщина зарегистрировала в своей квартире на ул. Чапаева 60 мигрантов, каждый из которых заплатил ей по 100 рублей. Таким образом, всего за свои "услуги" тольяттинка получила 6 тыс. рублей.

Суд назначил женщине штраф 185 тыс. рублей.