В Самаре осудили за госизмену 51-летнего мужчину

Центральный окружной военный суд вынес приговор 51-летнему Александру Миркулову, которого обвиняли в государственной измене. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

В мае 2024 г. мужчина пытался перейти границу РФ в пункте пропуска "Маштаково". ФСБ предполагало, что он собирался вступить в вооруженное формирование, чтобы воевать против Вооруженных сил РФ.

Задержанный признал вину в том, что пытался перейти на сторону противника, и согласился сотрудничать со следствием. Он добровольно выдал переписку с куратором и заполненную анкету участника.

Суд назначил Миркулову 10 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима.