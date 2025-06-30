В Самаре осудили за госизмену 51-летнего мужчину

Центральный окружной военный суд вынес приговор 51-летнему Александру Миркулову, которого обвиняли в государственной измене. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.
В мае 2024 г. мужчина пытался перейти границу РФ в пункте пропуска "Маштаково". ФСБ предполагало, что он собирался вступить в вооруженное формирование, чтобы воевать против Вооруженных сил РФ.
Задержанный признал вину в том, что пытался перейти на сторону противника, и согласился сотрудничать со следствием. Он добровольно выдал переписку с куратором и заполненную анкету участника.
Суд назначил Миркулову 10 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима.
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