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Суды Происшествия

В Тольятти чужой кошачий лоток довел женщину до суда

ТОЛЬЯТТИ. 15 И ЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Автозаводского района Тольятти поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении ранее не судимой 54-летней жительницы Тольятти, передает пресс-служба надзорного ведомства. Ее обвиняют по статье "Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы".

Осужденная проживала в одной из комнат малосемейки на пр. Степана Разина, 4. Накануне нового года, 30 декабря 2024 г. между ней и 85-летней соседкой, являющейся хозяйкой 2 кошек, возникли разногласия по поводу размещения кошачьих туалетов в общем коридоре квартиры.

Разозлившись на владелицу животных, категорически не желающую убирать лотки в свою комнату, осужденная решила напугать пожилую женщину, взяла в своей комнате двухкилограммовую гирю и замахнулась ею, коснувшись затылка пенсионерки. Позже полицейским она пояснила, что действительно пообещала расправиться с соседкой, но убивать ее намерения не имела, хотела таким образом заставить оставлять кошачьи лотки в своей комнате.

Высказанную потерпевшей угрозу убийством осужденная в суде признала в полном объеме, раскаявшись в содеянном. Суд с учетом позиции государственного обвинителя, полного признания вины осужденной назначил ей наказание в виде 70 часов обязательных работ.

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