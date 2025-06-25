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Суды Происшествия

Дело экс-ректора СГЭУ повторно вернули прокурору

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В областном суде рассмотрен протест прокуратуры на повторное решение Октябрьского райсуда о возврате прокурору уголовного дела бывшего ректора СГЭУ Светланы Ашмариной и сотрудницы этого вуза Ларисы Березовской. Требование надзорного органа оставлено без удовлетворения.

Напомним, в августе 2021 г. в Самаре возбудили уголовное дело  в отношении ректора СГЭУ и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям СГЭУ. По версии правоохранителей, было совершено необоснованное перечисление средств по фиктивным договорам на выполнение научно-исследовательских работ и сотрудники СГЭУ, получив наличные деньги, отдали их начальству. В марте 2023 г. дело было передано в суд.

Светлану Ашмарину и Ларису Березовскую обвинили в особо крупной растрате и присвоении средств. Однако, СГЭУ не признал себя потерпевшим, а обвиняемые — своей вины.

После года судебных заседаний дело Октябрьским районным судом было направлено на дополнительное расследование обратно в следственный комитет. Выяснилось, что следствие предъявило обвинение, прокуратура его утвердила и суд по нему год рассматривал уголовное дело, которое даже не возбуждалось. То есть дело было возбуждено по одним обстоятельствам, а обвинение предъявили совсем по другим.

В ходе дополнительного расследования обвинение исправлялось и перепредъявлялось женщинам восемь раз. Наконец, последняя редакция была направлена в суд, но и она оказалась дефектной. Суд опять посчитал невозможным вынести какое-либо решение по такому обвинению и вернул дело обратно прокурору. Прокуратура, не согласившись с возвратом, принесла представление на постановление о возвращении, но и в его удовлетворении теперь уже областной суд отказал.

"Можно сколько угодно раз переписывать обвинение, но у него всё равно не будут сходиться края, потому что никакого преступления на самом деле не было, — прокомментировал ситуацию адвокат Андрей Карномазов. — Самарский экономический университет научно-исследовательские работы выполнил, заказчик — Владивостокский университет работы оплатил, никаких претензий к их качеству не имеет. Нужно ли было научным сотрудникам оплатить проделанную работу из перечисленных заказчиком средств? Разумеется. Какая же здесь растрата? Вроде бы всё просто, но подзащитные четыре года подвергаются уголовному преследованию, отстранены от работы, лишены возможности зарабатывать средства к существованию, заниматься научной и иной общественно полезной деятельностью".

По мнению защитника, дело осложнено спецификой научно-исследовательской деятельности, в которой следователям со стороны не так-то просто сразу разобраться. 

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