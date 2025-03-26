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Суды Происшествия

Дело экс-ректора СГЭУ вновь вернули прокурору

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 марта, в Октябрьском районном суде Самары федеральный судья Юлия Лобанова вернула прокурору уголовное дело в отношении экс-ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной и сотрудницы учебного заведения Марины Березовской.

Год назад это дело уже возвращалось в прокуратуру, и за время дополнительного расследования подследственным восемь раз перепредъявлялось обвинение.

Напомним, в августе 2021 г. в Самаре возбудили уголовное дело в отношении ректора СГЭУ и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям СГЭУ. Правоохранители выявили, якобы, необоснованное перечисление средств по фиктивным договорам на выполнение научно-исследовательских работ. По версии правоохранителей, сотрудники СГЭУ за свои труды получили наличные деньги и отдали их начальству.

В октябре 2021 г. по инициативе следствия ректора и сотрудницу вуза отстранили от исполнения служебных обязанностей. Женщин обвиняют в особо крупной растрате и присвоении, однако вину они так и не признали. При этом и СГЭУ не признал себя потерпевшим.

Первое судебное разбирательство длилось с марта 2023 года. После года судебных разбирательств выяснилось, что предъявленное обвинение не соответствует постановлению о возбуждении уголовного дела — возбудили дело по одним обстоятельствам, а обвинение предъявили совсем по другим.  В результате после нескольких десятков заседаний государственный обвинитель ходатайствовал о  возвращении дела прокурору. Защита возражала против возвращения дела для дальнейшего следствия, настаивая на прекращении уголовного преследования и оправдании своих подзащитных. 

В ходе дополнительного расследования обвинение многократно корректировалось, исправлялось, дополнялось и перепредъявлялось. В итоге оно оказалось составленным с грубыми нарушениями, при которых суд решил, что не сможет рассматривать дело, и опять вернул его прокурору.

"Очень трудно сформулировать обвинение по уголовному делу, если преступление как таковое отсутствует, — заявил адвокат Андрей Карномазов, который является защитником Ашмариной  и Березовской. — Женщин пытаются обвинить в растрате, которой не было, так как все научно-исследовательские работы сотрудниками вуза были полностью выполнены. Но сколько уже потрачено средств государства на это уголовное преследование! На этапе возбуждения уголовного дела была допущена очевидная ошибка. Это может объясняться тем, что фабула дела действительно сложная, связана со спецификой научной деятельности, сходу разобраться в этом не каждому под силу. Но к настоящему времени, по прошествии стольких лет, я думаю, уже все и всем достаточно понятно. Многократные попытки следствия перепредъявлять одно и то же обвинение — это не то количество, которое переходит в качество, а скорее, наоборот, указывают на то, что внутри этого обвинения пустота".

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