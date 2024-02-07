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Суды Происшествия

Уголовное дело по обвинению ректора СГЭУ вернули прокурору

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 7 февраля, в Октябрьском районном суде Самары федеральный судья Мария Патютько приняла решение вернуть дело ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной прокурору. Женщину обвиняли в служебном подлоге, а вместе с ее подчиненной Ларисой Березовской еще и в крупной растрате.

Фото: Владимир Котмишев

Напомним, в начале августа 2021 г. в региональное СУ СК РФ возбудили уголовное дело в отношении ректора СГЭУ и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям. Им вменяли мошенничество в особо крупном размере. Но вскоре уголовное дело по этой статье было прекращено. Однако никакое другое возбуждено не было, хотя расследование продолжалось. Вследствие этого есть все основания проведенные следственные действия признать незаконными. Тем не менее подследственным предъявили обвинение и в марте 2023 г. дело передано в суд.

В июле адвокат Ашмариной Анна Давыдова ходатайствовала о прекращении уголовного преследования своей подзащитной, но судебное следствие продолжилось. Затем от защиты последовало ходатайство об оправдании подсудимых, но он не было удовлетворено. И только в январе 2024 г. гособвинение, опираясь на доводы защиты, ходатайствовало о возврате дела прокурору.

"Ректорское дело вернули прокурору в связи, как посчитал суд, с масштабными нарушениями по делу на этапе предварительного следствия, — прокомментировал ситуацию адвокат Березовской Андрей Карномазов. — Первая попытка стороны обвинения доказать виновность наших подзащитных, растянувшаяся на два с половиной года, закончилась громким ничем. Возможно, новое следствие критически отнесется к ошибочному обвинению и хотя с запозданием, но откажется от своего упорства, которое достойно лучшего применения".

Адвокат добавил, что правоохранители впустую потратили немало бюджетных средств, в том числе на то, чтобы выплачивать пособия обвиняемым, отстраненным от своих должностей.

На последнем заседании Ашмарина возражала против удовлетворения ходатайства прокурора. Якобы за годы преследования ей и ее семье причинен огромный моральный вред, и если вопреки правовой позиции Верховного Суда дело вернут прокурору, то ее страдания растянутся неизвестно на какой срок.

"В нашей жизни много того, с чем действительно нужно бороться по-настоящему, и мы сейчас боремся за восстановление процессуальных прав, а не за продолжение процессуальных мучений наших подзащитных, — заявил адвокат Карномазов. — Их следует оправдать по растрате, ведь никому никакой ущерб не причинен".

По словам Карномазова, защита обжалует данное решение суда первой инстанции.

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