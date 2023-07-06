16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Адвокат: экс-ректора СГЭУ судят за растрату, хотя дело по этой статье не возбуждали Экс-главу самарского Госстройнадзора отправили в СИЗО по делу о взятке Суд арестовал подозреваемого в убийстве Екатерины Карась Адвокат Андрея Абриталина не смог добиться в облсуде отмены условного осуждения В Самаре исполнитель двойного заказного убийства и покушения не смог выйти по УДО

Суды Происшествия

Адвокат: экс-ректора СГЭУ судят за растрату, хотя дело по этой статье не возбуждали

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Октябрьском районном суде Самары продолжается судебное следствие по делу ректора СГЭУ Светланы Ашмариной, обвиняемой в служебном подлоге и покушении на растрату в особо крупном размере.

На последнем заседании адвокат подсудимой Анна Давыдова подала ходатайство о прекращении уголовного дела о растрате на основании отсутствия события преступления.

Напомним, летом 2021 г. правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении ректора СГЭУ и ее подчиненной Ларисы Березовской. Через год появились еще два дела по признакам служебного подлога.

Однако 1 августа 2022 г. вышестоящее следственное руководство постановило отказать в возбуждении уголовного дела по мошенничеству. Начальство пришло к выводу, что перечисления между ВГУЭС и СГЭУ одной и той же суммы за выполнение научно-исследовательских работ (НИР) не принесли сторонам никакого вреда, не нарушили ни чьих интересов, следовательно, не являются преступными. А несоответствие тем выполненных научных работ темам, указанных в договорах, также не нанесло ущерба ни одной из сторон.

"То есть в рамках предварительного следствия ранее расцененные органом следствия действия как преступные перестали быть таковыми, — указывает в своем ходатайстве адвокат Давыдова. — Собранные же материалы по этому уголовному делу отправили в суд с обвинением в растрате, хотя уголовное дело по ст. 160 УК РФ ("Растрата") "забыли" возбудить. И это не была переквалификация действий обвиняемой, а было предъявлено обвинение в преступлении, совершенном совсем по другому сценарию. Новые события отнесены к иному периоду, объектом посягательства названы иные денежные средства, не ушедшие из вуза, а, напротив, проступившие из другого вуза".

"Возбудив дело по мошенничеству, расследовали сами же пришли к выводу, что мошенничества нет, потому что никакого ущерба никому, в том числе СГЭУ не причинено, — пояснил адвокат Андрей Карномазов, защищающий Ларису Березовскую. — И вдруг без всякого возбуждения появляется обвинение в растрате, и дело направляется в суд. И что же мы тут, в суде, сидим и расследуем, если ни у кого ничего не убыло?"

"Согласно правовой позиции Конституционного Суда, стадия возбуждения уголовного дела является обязательной; актом возбуждения уголовного дела начинается публичное уголовное преследование от имени государства, — уверяет адвокат Давыдова. — При этом УПК РФ не предполагают возможность привлечения лица в качестве подозреваемого или обвиняемого и применения в отношении него меры пресечения в связи с подозрением, уголовное дело по поводу которого не было возбуждено".

Также на заседании поднимался вопрос о выплатах содержания подсудимым, временно отстраненным от должности, которые его не получают с момента передачи дела суд, то есть уже более полугода в нарушение требований закона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6