Адвокат: экс-ректора СГЭУ судят за растрату, хотя дело по этой статье не возбуждали

В Октябрьском районном суде Самары продолжается судебное следствие по делу ректора СГЭУ Светланы Ашмариной, обвиняемой в служебном подлоге и покушении на растрату в особо крупном размере.

На последнем заседании адвокат подсудимой Анна Давыдова подала ходатайство о прекращении уголовного дела о растрате на основании отсутствия события преступления.

Напомним, летом 2021 г. правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении ректора СГЭУ и ее подчиненной Ларисы Березовской. Через год появились еще два дела по признакам служебного подлога.

Однако 1 августа 2022 г. вышестоящее следственное руководство постановило отказать в возбуждении уголовного дела по мошенничеству. Начальство пришло к выводу, что перечисления между ВГУЭС и СГЭУ одной и той же суммы за выполнение научно-исследовательских работ (НИР) не принесли сторонам никакого вреда, не нарушили ни чьих интересов, следовательно, не являются преступными. А несоответствие тем выполненных научных работ темам, указанных в договорах, также не нанесло ущерба ни одной из сторон.

"То есть в рамках предварительного следствия ранее расцененные органом следствия действия как преступные перестали быть таковыми, — указывает в своем ходатайстве адвокат Давыдова. — Собранные же материалы по этому уголовному делу отправили в суд с обвинением в растрате, хотя уголовное дело по ст. 160 УК РФ ("Растрата") "забыли" возбудить. И это не была переквалификация действий обвиняемой, а было предъявлено обвинение в преступлении, совершенном совсем по другому сценарию. Новые события отнесены к иному периоду, объектом посягательства названы иные денежные средства, не ушедшие из вуза, а, напротив, проступившие из другого вуза".

"Возбудив дело по мошенничеству, расследовали сами же пришли к выводу, что мошенничества нет, потому что никакого ущерба никому, в том числе СГЭУ не причинено, — пояснил адвокат Андрей Карномазов, защищающий Ларису Березовскую. — И вдруг без всякого возбуждения появляется обвинение в растрате, и дело направляется в суд. И что же мы тут, в суде, сидим и расследуем, если ни у кого ничего не убыло?"

"Согласно правовой позиции Конституционного Суда, стадия возбуждения уголовного дела является обязательной; актом возбуждения уголовного дела начинается публичное уголовное преследование от имени государства, — уверяет адвокат Давыдова. — При этом УПК РФ не предполагают возможность привлечения лица в качестве подозреваемого или обвиняемого и применения в отношении него меры пресечения в связи с подозрением, уголовное дело по поводу которого не было возбуждено".

Также на заседании поднимался вопрос о выплатах содержания подсудимым, временно отстраненным от должности, которые его не получают с момента передачи дела суд, то есть уже более полугода в нарушение требований закона.