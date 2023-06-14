Все слова записаны: ФСБ рассекретила материалы ОРМ по делу о коррупции в СГЭУ

В среду, 14 июня, в суде Октябрьского района Самары продолжили рассмотрение уголовного дела ректора СГЭУ Светланы Ашмариной и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям СГЭУ Ларисы Березовской.

В заседаниях был некоторый перерыв из-за отпуска судьи. Дело о коррупции в вузе - довольно масштабное, и гособвинение в зале суда поддерживает лично прокурор района Александр Левыкин. 14 июня он зачитал материалы обвинения. Среди них - изначальная справка ФСБ на четырех листах о противоправных действиях в вузе и документ о рассекречивании сведений оперативно-розыскного мероприятия. Так стало известно, что в деле есть записи переговоров Ашмариной и Березовской с коллегами. Кроме того, оперативники вели за Березовской наблюдение. Полученные во время этих ОРМ данные также легли в список доказательств обвинения. Сейчас судебный процесс на стадии исследования материалов дела. Известно, что еще предстоит допросить некоторых свидетелей.

Напомним, Светлану Ашмарину выбрали ректором СГЭУ в марте 2019 года. А в августе 2021 г. в отношении нее возбудили уголовное дело о мошенничестве.

По версии следствия, Ашмарина и Березовская вели с Владивостокским госуниверситетом экономики и сервиса (ВГУЭС) переговоры о заключении фиктивных договоров на выполнение научно-исследовательских работ. Как ранее сообщали в СУ СК РФ по Самарской области, предположительно, в итоге от СГЭУ на основании актов сдачи-приемки работ необоснованно перечислили 3,5 млн рублей. Ашмарину отстранили от должности - решение принял суд Самарского района региональной столицы.

По сообщению правоохранителей, ректора подозревают по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Покушение на присвоение и растрату") и ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Заместителю начальника отдела университета Ларисе Березовской предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в покушении на присвоение и растрату"). По уголовному делу должны допросить 80 свидетелей.

Интересно, что адвокаты пытались перенести судебный процесс в другой регион. Они заявили, что это якобы связано с мнением по этому уголовному делу депутата Государственной думы РФ Александра Хинштейна, который поддерживает правоохранительные органы. Но кассационный суд отказал в переносе судебного процесса.

Как сообщил 14 июня журналисту Волга Ньюс участвующий в процессе адвокат Андрей Карномазов, подсудимые вины не признавали.

"Они обвиняются в том, что растратили деньги, полученные за работу, которую вуз не выполнял. Если исходить из такой логики, то ректор ВГУЭС оплатил СГЭУ 3,5 млн руб. ни за что, а ректор СГЭУ, со своей стороны, ни за что заплатила своим сотрудникам. То есть два ректора в стране одновременно сошли с ума. Между тем в материалах дела в отношении наших подзащитных имеются справки из психоневрологического диспансера, что психически они вполне нормальны. Согласитесь, что здоровые люди не будут платить друг другу и тем более своим подчиненным ни за что. Дело в реальности в том, что вузы просто изменили тематику выполняемых работ, первоначально определенных в договоре. Но любой договор можно изменить по взаимному согласию. Что и произошло, просто не было оформлено письменно. Но и устное согласование является вполне законным, тем более подтвержденное действиями. А действия таковы, что в материалах дела имеются две научно-исследовательские работы, выполненные сотрудниками СГЭУ, за что и были получены деньги от ВГУЭС и произведена оплата выполнившим работу сотрудникам СГЭУ. Эти работы не упали с неба, они прошли антиплагиат, получили необходимые рецензии, то есть являются самостоятельными и оригинальными научными исследованиями. Растрата - это одна из форм хищения, а хищение - противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом. Признак безвозмездности в нашем деле, очевидно, отсутствует, в связи с чем уголовное преследование является незаконным", - озвучил позицию защиты адвокат по делу Андрей Карномазов.