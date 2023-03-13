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Суд приступил к рассмотрению дела экс-ректора СГЭУ Светланы Ашмариной

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 13 марта, в суде Октябрьского района Самары прошло предварительное заседание по уголовному делу ректора СГЭУ Светланы Ашмариной. Информация об этом размещена на сайте суда.

Напомним, Светлану Ашмарину выбрали ректором СГЭУ в марте 2019 года. А в августе 2021 г. в отношении нее возбудили уголовное дело о мошенничестве.

По версии следствия, Ашмарина и Березовская вели с Владивостокским госуниверситетом экономики и сервиса (ВГУЭС) переговоры о заключении фиктивных договоров на выполнение научно-исследовательских работ. Как ранее сообщали в СУ СК РФ по Самарской области, предположительно, в итоге от СГЭУ на основании актов сдачи-приемки работ необоснованно перечислили 3,5 млн рублей. 21 октября Ашмарину отстранили от должности — решение принял суд Самарского района региональной столицы.

По сообщению правоохранителей, ректора подозревают в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Покушение на присвоение и растрату") и ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Заместителю начальника отдела университета Ларисе Березовской предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в покушении на присвоение и растрату"). По уголовному делу должны допросить 80 свидетелей.

Интересно, что адвокаты пытались перенести судебный процесс в другой регион. Они заявили, якобы это связано с мнением по этому уголовному делу депутата Государственной думы РФ Александра Хинштейна, который поддерживает правоохранительные органы. Но кассационный суд отказал в переносе судебного процесса.

"Рассмотрев ходатайство, изучив представленные материалы уголовного дела, кассационный суд не усмотрел предусмотренных процессуальных законом оснований для изменения территориальной подсудности уголовного дела, поскольку приведенные заявителем доводы, с учетом положений ч. 1 ст. 120 Конституции РФ о независимости судей и подчинении их только Конституции РФ и федеральному закону, не могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда, а также соблюдение гарантии справедливости и состязательности при рассмотрении конкретного уголовного дела", — объяснили решение в Шестом кассационном суде.

Александр Хинштейн также прокомментировал эту ситуацию в телеграм-канале: "Адвокаты обвиняемой в мошенничестве ректора СГЭУ Светланы Ашмариной написали на меня жалобу в комиссию ГД по этике. Их негодование вызвали мои "высказывания, расцененные Ашмариной, как имеющие оскорбительный подтекст и несущие для нее тяжелые правовые последствия". Правовые последствия и правда тяжелые. До 10 лет лишения свободы".

В итоге 13 марта предварительное заседание по делу Ашмариной все же начали. Но адвокаты теперь заявили ходатайство о возврате дела прокурору. Они утверждают, что в деле есть ошибки. Например, защитники говорят, что непонятно, как посчитали сумму ущерба.

"Также не разграничено, где присвоение, а где растрата", — пояснил журналисту Волга Ньюс адвокат Андрей Карномазов.

В итоге судья Мария Патютько удалилась для рассмотрения этого ходатайства.

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