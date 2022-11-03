Расследование уголовного дела ректора СГЭУ завершено и передается в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной, обвиняемой в совершении должностных преступлений, сообщает СУ СК России по Самарской области.

Напомним, ректор подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 160 УК РФ (покушение на присвоение и растрату) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Заместителю начальника отдела университета Ларисе Березовской предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в покушении на присвоение и растрату).

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.