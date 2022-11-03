Расследование уголовного дела ректора СГЭУ завершено и передается в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной, обвиняемой в совершении должностных преступлений, сообщает СУ СК России по Самарской области.
Напомним, ректор подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 160 УК РФ (покушение на присвоение и растрату) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Заместителю начальника отдела университета Ларисе Березовской предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в покушении на присвоение и растрату).
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.