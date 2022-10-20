Суд продлил отстранение от должности ректора СГЭУ

В среду, 19 октября, в Самарском районном суде было рассмотрено ходатайство старшего следователя по особо важным делам регионального СУ СКР Бориса Глезерова об отстранении от должности ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям вуза Ларисы Березовской.
Напомним, женщины находятся под следствием по уголовному делу, первоначально возбужденному по обвинению в мошенничестве, которое затем неоднократно переквалифицировалось то на растрату, то на присвоение, то на то и другое одновременно.
Ранее решением суда они были отстранены от должностей на время предварительного следствия. 31 августа предварительное следствие было окончено и материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинения. Обвиняемые были вынуждены явиться на место работы, иначе бы им засчитали прогул.
Руководство университета направило запрос в следственные органы для уточнения даты окончания следствия, на что следователь Глезеров ответил, что отстранение никто не отменял и оно продолжается и на период суда.
19 сентября дело было возвращено из прокуратуры в СК для проведения дополнительного расследования. Срок следствия был продлен на месяц и 19 октября федеральные судьи Дмитрий Дерунов и Юлия Миронова по ходатайству следователя отстранили от должностей Светлану Ашмарину и Ларису Березовскую до окончания суда.
"Когда следствие закончилось в первый раз, то следователь дал в Министерство образования РФ и СГЭУ разъяснение, что несмотря на то, что суд первый раз отстранил наших подзащитных только на период предварительного следствия, это отстранение, якобы, продолжается и на время суда, — разъяснил корреспонденту изданию адвокат Андрей Карномазов. — На этом основании наших подзащитных после направления дела прокурору не допустили до работы. Такое разъяснение следователя, откровенно пренебрегающее судебным постановлением и незаконное, мы обжаловали в суд. Не дожидаясь его окончания, следователь, вопреки собственному разъяснению и фактически признавая тем самым его незаконность, обратился в суд с ходатайством об отстранении наших подзащитных на период суда. В связи с этим возникает интересный вопрос к Министерству образования РФ и к врио ректора СГЭУ о том, как они могли руководствоваться незаконным разъяснением следователя и не допустить Ашмарину и Березовскую до работы с 1 сентября, если соответствующие судебные постановления об отстранении на период суда появилось только сейчас?"
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.