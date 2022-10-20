Суд продлил отстранение от должности ректора СГЭУ

В среду, 19 октября, в Самарском районном суде было рассмотрено ходатайство старшего следователя по особо важным делам регионального СУ СКР Бориса Глезерова об отстранении от должности ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям вуза Ларисы Березовской.

Напомним, женщины находятся под следствием по уголовному делу, первоначально возбужденному по обвинению в мошенничестве, которое затем неоднократно переквалифицировалось то на растрату, то на присвоение, то на то и другое одновременно.

Ранее решением суда они были отстранены от должностей на время предварительного следствия. 31 августа предварительное следствие было окончено и материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинения. Обвиняемые были вынуждены явиться на место работы, иначе бы им засчитали прогул.

Руководство университета направило запрос в следственные органы для уточнения даты окончания следствия, на что следователь Глезеров ответил, что отстранение никто не отменял и оно продолжается и на период суда.

19 сентября дело было возвращено из прокуратуры в СК для проведения дополнительного расследования. Срок следствия был продлен на месяц и 19 октября федеральные судьи Дмитрий Дерунов и Юлия Миронова по ходатайству следователя отстранили от должностей Светлану Ашмарину и Ларису Березовскую до окончания суда.

"Когда следствие закончилось в первый раз, то следователь дал в Министерство образования РФ и СГЭУ разъяснение, что несмотря на то, что суд первый раз отстранил наших подзащитных только на период предварительного следствия, это отстранение, якобы, продолжается и на время суда, — разъяснил корреспонденту изданию адвокат Андрей Карномазов. — На этом основании наших подзащитных после направления дела прокурору не допустили до работы. Такое разъяснение следователя, откровенно пренебрегающее судебным постановлением и незаконное, мы обжаловали в суд. Не дожидаясь его окончания, следователь, вопреки собственному разъяснению и фактически признавая тем самым его незаконность, обратился в суд с ходатайством об отстранении наших подзащитных на период суда. В связи с этим возникает интересный вопрос к Министерству образования РФ и к врио ректора СГЭУ о том, как они могли руководствоваться незаконным разъяснением следователя и не допустить Ашмарину и Березовскую до работы с 1 сентября, если соответствующие судебные постановления об отстранении на период суда появилось только сейчас?"