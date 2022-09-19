Защита ректора СГЭУ пожаловалась на Александра Хинштейна

Защита ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной, находящейся под следствием, пожаловалась на действия депутата Государственной думы Александра Хинштейна.

Как сообщила Волга Ньюс адвокат Анна Давыдова, в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики были направлены материалы по поводу публикаций в Телеграм-канале парламентария, которые, по мнению защиты, содержали недостоверные сведения.

"В комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики направлены все материалы, подтверждающие искажение действительности в отношении Ашмариной и высказывания, расцененные Ашмариной как имеющие оскорбительный подтекст и несущие для нее тяжелые правовые последствия. С момента задержания моей подзащитной эти фейки направлены не только на уничтожение ее репутации, но и влияли на ход производства по делу, а в дальнейшем нельзя исключить возможности серьезного давления и внепроцессуального вмешательства на предстоящее судебное следствие. По данному факту нами рассматривается возможность признания информации клеветнической в судебном порядке", - заявила Анна Давыдова.

Также адвокат отметила, что из-за таких публикаций Светлана Ашмарина осталась без средств к существованию. С 1 сентября ее подзащитная фактически не может приступить к работе и в то же время не имеет прав на получение социальных пособий по случаю отстранения от работы.

Напомним, уголовное дело Светланы Ашмариной связано с получением денег по фиктивным договорам на проведение научно исследовательских работ. В конце августа расследование уголовного дела в отношении ректора СГЭА было окончено, и вместе с ним закончился и срок отстранения Ашмариной от должности. Однако после публикаций в телеграмм-канале Александра Хинштейна в СМИ поднялась шумиха по поводу возвращения Ашмариной на работу и появилась информация о якобы состоявшемся заседании суда по ее отстранению от должности.

"Никакого заседания суда по данному поводу не было, - утверждает Давыдова. - Мою подзащитную действительно от должности отстранили, но это было не по решению суда (единственно законным путем), а по указанию следователя, в производстве которого дело уже не находилось. Следователя поддержало руководство университета, от имени которого пришло уведомление о том, что ее отстранение продолжается".

Адвокат указывает, что, отстраняя от должности, суд определяет источник, из которого отстраненному лицу будет выплачиваться пособие. Но так как решения суда в отношении Ашмариной нет, то и пособие ей не назначено. По мнению Давыдовой, это грубое нарушение конституционных прав на труд. Защита ректора для разрешения этого вопроса уже обратилась в СК, СГЭУ и прокуратуру.