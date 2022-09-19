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Преступления Происшествия

Защита ректора СГЭУ пожаловалась на Александра Хинштейна

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защита ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной, находящейся под следствием, пожаловалась на действия депутата Государственной думы Александра Хинштейна.

Как сообщила Волга Ньюс адвокат Анна Давыдова, в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики были направлены материалы по поводу публикаций в Телеграм-канале парламентария, которые, по мнению защиты, содержали недостоверные сведения.

"В комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики направлены все материалы, подтверждающие искажение действительности в отношении Ашмариной и высказывания, расцененные Ашмариной как имеющие оскорбительный подтекст и несущие для нее тяжелые правовые последствия. С момента задержания моей подзащитной эти фейки направлены не только на уничтожение ее репутации, но и влияли на ход производства по делу, а в дальнейшем нельзя исключить возможности серьезного давления и внепроцессуального вмешательства на предстоящее судебное следствие. По данному факту нами рассматривается возможность признания информации клеветнической в судебном порядке", - заявила Анна Давыдова.

Также адвокат отметила, что из-за таких публикаций Светлана Ашмарина осталась без средств к существованию. С 1 сентября ее подзащитная фактически не может приступить к работе и в то же время не имеет прав на получение социальных пособий по случаю отстранения от работы.

Напомним, уголовное дело Светланы Ашмариной связано с получением денег по фиктивным договорам на проведение научно исследовательских работ. В конце августа расследование уголовного дела в отношении ректора СГЭА было окончено, и вместе с ним закончился и срок отстранения Ашмариной от должности. Однако после публикаций в телеграмм-канале Александра Хинштейна в СМИ поднялась шумиха по поводу возвращения Ашмариной на работу и появилась информация о якобы состоявшемся заседании суда по ее отстранению от должности.

"Никакого заседания суда по данному поводу не было, - утверждает Давыдова. - Мою подзащитную действительно от должности отстранили, но это было не по решению суда (единственно законным путем), а по указанию следователя, в производстве которого дело уже не находилось. Следователя поддержало руководство университета, от имени которого пришло уведомление о том, что ее отстранение продолжается".

Адвокат указывает, что, отстраняя от должности, суд определяет источник, из которого отстраненному лицу будет выплачиваться пособие. Но так как решения суда в отношении Ашмариной нет, то и пособие ей не назначено. По мнению Давыдовой, это грубое нарушение конституционных прав на труд. Защита ректора для разрешения этого вопроса уже обратилась в СК, СГЭУ и прокуратуру.

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