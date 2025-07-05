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Преступления Происшествия

Мошенники выбрали новую жертву и умыкнули у юной жительницы Самары 48 тыс. рублей

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре очередной жертвой мошенников стала 19-летняя местная жительница. Полицейским она заявила, что у нее похитили 48 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Девушке позвонил неизвестный и поведал историю: якобы ее личную страницу на информационном интернет-портале взломали, мошенники получили доступ к банковским счетам и уже пытаются снять деньги. Чтобы средства уцелели, нужно было срочно перевести их на "безопасный счет".

Самарчанка выполнила все требования злоумышленника, после чего неизвестный перестал выходить на связь. 

Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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