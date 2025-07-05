Мошенники выбрали новую жертву и умыкнули у юной жительницы Самары 48 тыс. рублей

В Самаре очередной жертвой мошенников стала 19-летняя местная жительница. Полицейским она заявила, что у нее похитили 48 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Девушке позвонил неизвестный и поведал историю: якобы ее личную страницу на информационном интернет-портале взломали, мошенники получили доступ к банковским счетам и уже пытаются снять деньги. Чтобы средства уцелели, нужно было срочно перевести их на "безопасный счет".

Самарчанка выполнила все требования злоумышленника, после чего неизвестный перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.