Мошенники выбрали новую жертву и умыкнули у юной жительницы Самары 48 тыс. рублей

В Самаре очередной жертвой мошенников стала 19-летняя местная жительница. Полицейским она заявила, что у нее похитили 48 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Девушке позвонил неизвестный и поведал историю: якобы ее личную страницу на информационном интернет-портале взломали, мошенники получили доступ к банковским счетам и уже пытаются снять деньги. Чтобы средства уцелели, нужно было срочно перевести их на "безопасный счет".
Самарчанка выполнила все требования злоумышленника, после чего неизвестный перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы