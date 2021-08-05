Из-за уголовного дела ректора СГЭУ обнаружились сомнительные научные исследования

Стали известны подробности уголовного дела ректора СГЭУ Светланы Ашмариной, которую заподозрили в мошенничестве.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, уголовное дело на ректора СГЭУ Светлану Ашмарину возбудили после изучения изъятых при обыске договоров, заключенных университетом. В них учебное заведение подряжалось на выполнение научно-исследовательских работ.

Оперативники регионального управления ФСБ установили, что у ректора была сообщница — 54-летняя Лариса Березовская, занимавшая должность замначальницы отдела по научным исследованиям и инновациям. Содействуя интеграции научного, инновационного и образовательного процессов, Березовская, не входящая в педагогический состав университета, стала руководителем весьма интересной научно-исследовательской работы под названием "Исследование факторов формирования культуры питания в студенческой аудитории".

Заказчиком исследования было тольяттинское ООО "Комбинат питания "Самарский", зарегистрированное в январе 2021 года. Оказалось, что новорожденное микропредприятие интересовалось питанием студентов еще до своей регистрации в госорганах. В октябре 2020 г. руководство комбината заказало на кафедре коммерции, сервиса и туризма исследование по теме "Выявление предпочтений к параметрам общественного питания среди студентов СГЭУ".

Но на этом тяга к науке у предприятия с уставным капиталом 10 тыс. руб. не пропала, и ООО стало заказчиком НИР "Исследование проблем организации питания студентов университета: социально-экономические аспекты". А эту проблему изучили уже на кафедре налогов и налогообложения.

Сейчас по ходу расследования и оперативно-розыскных мероприятий могут обнаружиться новые эпизоды мошенничества в университете. Ведь на сайте СГЭУ размещен большой список НИР, среди которых некоторые вызывают удивление. Например, неправдоподобно выглядят договоры на научно-исследовательские работы для мелких самарских фирм, у которых среднемесячная зарплата малочисленного персонала ниже средней заработной платы по региону. ЧОП "Эгида", где всего шесть-семь работников, оплатило анализ своего конкурентного окружения и обоснование своих конкурентных стратегий.

Для ООО "Ника-гарант", в котором пять-шесть работников за невысокие зарплаты ремонтируют машины и оборудование, университет подрядился "исследовать предпосылки, обосновать целесообразность и оптимальную величину затрат на проведение модернизации финансового контроля, консалтинга и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия на основе современных методологических подходов по главным оценочным показателям в целях объективной оценки динамики его развития. Выявить внутренние и внешние резервы улучшения финансового состояния предприятия в части финансовой устойчивости, эффективности деловой активности и платежеспособности. Разработать "дорожную карту" проведения контроля движения финансовых потоков, соблюдения нормативов расходования финансовых и материальных ресурсов, целесообразности осуществления затрат".