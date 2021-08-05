Из-за уголовного дела ректора СГЭУ обнаружились сомнительные научные исследования

Стали известны подробности уголовного дела ректора СГЭУ Светланы Ашмариной, которую заподозрили в мошенничестве.
Как рассказал источник в правоохранительных органах, уголовное дело на ректора СГЭУ Светлану Ашмарину возбудили после изучения изъятых при обыске договоров, заключенных университетом. В них учебное заведение подряжалось на выполнение научно-исследовательских работ.
Оперативники регионального управления ФСБ установили, что у ректора была сообщница — 54-летняя Лариса Березовская, занимавшая должность замначальницы отдела по научным исследованиям и инновациям. Содействуя интеграции научного, инновационного и образовательного процессов, Березовская, не входящая в педагогический состав университета, стала руководителем весьма интересной научно-исследовательской работы под названием "Исследование факторов формирования культуры питания в студенческой аудитории".
Заказчиком исследования было тольяттинское ООО "Комбинат питания "Самарский", зарегистрированное в январе 2021 года. Оказалось, что новорожденное микропредприятие интересовалось питанием студентов еще до своей регистрации в госорганах. В октябре 2020 г. руководство комбината заказало на кафедре коммерции, сервиса и туризма исследование по теме "Выявление предпочтений к параметрам общественного питания среди студентов СГЭУ".
Но на этом тяга к науке у предприятия с уставным капиталом 10 тыс. руб. не пропала, и ООО стало заказчиком НИР "Исследование проблем организации питания студентов университета: социально-экономические аспекты". А эту проблему изучили уже на кафедре налогов и налогообложения.
Сейчас по ходу расследования и оперативно-розыскных мероприятий могут обнаружиться новые эпизоды мошенничества в университете. Ведь на сайте СГЭУ размещен большой список НИР, среди которых некоторые вызывают удивление. Например, неправдоподобно выглядят договоры на научно-исследовательские работы для мелких самарских фирм, у которых среднемесячная зарплата малочисленного персонала ниже средней заработной платы по региону. ЧОП "Эгида", где всего шесть-семь работников, оплатило анализ своего конкурентного окружения и обоснование своих конкурентных стратегий.
Для ООО "Ника-гарант", в котором пять-шесть работников за невысокие зарплаты ремонтируют машины и оборудование, университет подрядился "исследовать предпосылки, обосновать целесообразность и оптимальную величину затрат на проведение модернизации финансового контроля, консалтинга и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия на основе современных методологических подходов по главным оценочным показателям в целях объективной оценки динамики его развития. Выявить внутренние и внешние резервы улучшения финансового состояния предприятия в части финансовой устойчивости, эффективности деловой активности и платежеспособности. Разработать "дорожную карту" проведения контроля движения финансовых потоков, соблюдения нормативов расходования финансовых и материальных ресурсов, целесообразности осуществления затрат".
Последние комментарии
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать