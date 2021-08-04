Ректора СГЭУ заподозрили в мошенничестве

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении ректора Светланы Ашмариной и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям СГЭУ. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Им вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

По версии следствия, в 2020 г. сотрудники заключили фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ, не являющихся актуальными для развития учреждения в отраслях экономики. В результате работ исполнителю необоснованно перечислено 3,5 млн руб., хотя фактически он не исполнил обязательства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Светлана Ашмарина была выбрана ректором СГЭУ в марте 2019 года. Она сменила на посту Габибуллу Хасаева, который достиг предельного возраста нахождения в должности.