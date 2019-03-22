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Образование Общество

Коллектив СГЭУ выбрал ректором Светлану Ашмарину

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В пятницу, 22 марта, в ходе конференции работников и учащихся Самарского государственного экономического университета, где избирался новый ректор вуза, большинство голосов коллектива получила Светлана Ашмарина, пишет "Самарское обозрение".

Кроме нее, к голосованию была допущена директор института коммерции, маркетинга и сервиса Дана Чернова. В пресс-службе вуза изданию сообщили, что большинство участников (140 человек) отдали свои голоса за Светлану Ашмарину и лишь 29 - за Дану Чернову.

Нынешний ректор СГЭУ Габибулла Хасаев еще в 2016 г. достиг предельного возраста нахождения в должности ректора СГЭУ, однако до последнего времени оставался исполняющим обязанности руководителя. Конкурсные процедуры начались лишь в январе этого года, после того как федеральное министерство науки назначило на февраль аттестацию кандидатов в ректоры вуза. Изначально на конкурс заявились четыре кандидата, однако заведующая кафедрой экономической теории Мария Коновалова взяла самоотвод, а первый проректор Виктория Болгова не смогла пройти аттестацию в столице.

В должность новый ректор вступит сразу после заключения трудового договора с Министерством науки РФ. Нынешний руководитель вуза Габибулла Хасаев останется работать в вузе на должности заведующего кафедрой региональной экономики и управления.

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