Коллектив СГЭУ выбрал ректором Светлану Ашмарину

В пятницу, 22 марта, в ходе конференции работников и учащихся Самарского государственного экономического университета, где избирался новый ректор вуза, большинство голосов коллектива получила Светлана Ашмарина, пишет "Самарское обозрение".

Кроме нее, к голосованию была допущена директор института коммерции, маркетинга и сервиса Дана Чернова. В пресс-службе вуза изданию сообщили, что большинство участников (140 человек) отдали свои голоса за Светлану Ашмарину и лишь 29 - за Дану Чернову.

Нынешний ректор СГЭУ Габибулла Хасаев еще в 2016 г. достиг предельного возраста нахождения в должности ректора СГЭУ, однако до последнего времени оставался исполняющим обязанности руководителя. Конкурсные процедуры начались лишь в январе этого года, после того как федеральное министерство науки назначило на февраль аттестацию кандидатов в ректоры вуза. Изначально на конкурс заявились четыре кандидата, однако заведующая кафедрой экономической теории Мария Коновалова взяла самоотвод, а первый проректор Виктория Болгова не смогла пройти аттестацию в столице.

В должность новый ректор вступит сразу после заключения трудового договора с Министерством науки РФ. Нынешний руководитель вуза Габибулла Хасаев останется работать в вузе на должности заведующего кафедрой региональной экономики и управления.