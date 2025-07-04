Житель Самарской области угрожал ножом женщине и ребенку

В Самарской области возбудили из-за нападения на женщину и ребенка. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В соцсетях появилась информация о том, что в мае 2025 г. из-за конфликта мужчина угрожал ножом женщине и ее несовершеннолетнему сыну.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия").