Правоохранители разбираются в ситуации со стрельбой в Сызрани

В Сызрани в четверг, 3 июля, произошел конфликт со стрельбой. По предварительной версии, представители одного из цыганских кланов обстреляли дом представителей другого цыганского клана.
Все произошло на ул. Хвалынской. Как сообщают источники, цыгане обстреляли дом с детьми других цыган. Также по версии источника, "гости" пылили на машине у дома. Им сделали замечание, из-за этого поругались на месте, а потом "напали" на дом. В полицию обратились соседи, увидев стрельбу.
В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области в тот же вечер сообщили: "Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на сообщение местных жителей в дежурную часть о якобы произошедшем конфликте возле одного из домов на ул. Хвалынской. В настоящее время на месте работают ближайшие автопатрули и следственно-оперативная группа".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы