Правоохранители разбираются в ситуации со стрельбой в Сызрани

В Сызрани в четверг, 3 июля, произошел конфликт со стрельбой. По предварительной версии, представители одного из цыганских кланов обстреляли дом представителей другого цыганского клана.

Все произошло на ул. Хвалынской. Как сообщают источники, цыгане обстреляли дом с детьми других цыган. Также по версии источника, "гости" пылили на машине у дома. Им сделали замечание, из-за этого поругались на месте, а потом "напали" на дом. В полицию обратились соседи, увидев стрельбу.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области в тот же вечер сообщили: "Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на сообщение местных жителей в дежурную часть о якобы произошедшем конфликте возле одного из домов на ул. Хвалынской. В настоящее время на месте работают ближайшие автопатрули и следственно-оперативная группа".