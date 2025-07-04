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Преступления Происшествия

Мышеловка "Гранта" за 800 тысяч: самарец рассказал, как его "развел" автосалон

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре расследуется громкое уголовное дело о махинациях в автосалоне на Московском шоссе, в деле десятки потерпевших. Однако, подобный салон мог оказаться не единственным, а потерпевших может быть гораздо больше. Житель Самары Антон, рассказал Волга Ньюс свою историю приобретения машины в другом салоне.

Фото: фото предоставлено спикером

30 октября 2024 г. мужчина увидел объявление на "Авито" — салон ул. Советской Армии, 180/2 обещал новую Lada Granta за 800 тыс. рублей. Антон приехал, машина там действительно была. Сотрудники автосалона сказали, что возможен трейд-ин и оценили принадлежавший клиенту Ford Focus 3 в 740 тыс. рублей. Оставалось только "докинуть" 60 тысяч. Однако купить машину сразу Антон не мог, так как иномарка была оформлена на жену и нужно было взять документы и ПТС.

"На следующий день приезжаем с женой туда. Заходим в салон, они говорят, да, вчера вы уехали и "Гранту" какой-то дедушка купил. Я спрашиваю, есть ли еще какие-то варианты. Они отвечают, что есть еще такая же машина, только она будет стоить 826 700 рублей, то есть надо доплатить уже не 60 тысяч, а около 90. Я соглашаюсь, менеджер уходит. Его не было минут 40−50. Потом возвращается и говорит, что за наличку машина будет стоить 1 328 700 рублей", — рассказывает Антон.

При этом покупателя заверяют, что, если он возьмет кредит на недостающие 90 тыс. руб., условия не изменятся, то есть общая стоимость машины составит те же 826 тыс. рублей. В итоге Антон согласился, так как планировал потом сразу же досрочно загасить этот кредит.

Затем сотрудник салона пошел отправлять заявку в банк и сказал, что это займет около получаса. Однако супруги просидели в ожидании три-четыре часа. В девятом часу вечера им предложили оформить трейд-ин их машины, чтобы не терять времени.

"Подписываем договор трейд-ина. Тут еще минут 40 ждем. Ну все, говорят, заявка одобрена, пойдемте в комнату для рассмотрения договора. Заходим в комнату, дают нам эти бумажки, где Lada Granta уже стоит 2,1 миллиона, — рассказывает, как дальше развивались события, Антон. — Платежи по 50 тысяч восемь лет. Я говорю: "Вы сейчас с ума сошли? Мне не нужен такой кредит. Мы на 90 тысяч договаривались". Отвечают: "Ничего не знаем, это банк так оценил машину".

К тому моменту на часах было уже около 22:00. Антон решил отказаться от сделки и попросил вернуть ключи от его иномарки. Вот только получить свою машину назад ему не удалось. Сотрудники салона заявили, что договор купли-продажи уже подписан, а это значит, что автомобиль принадлежит им, и вообще машина уже уехала.

При этом оказалось, что по документам салон выкупил Ford не за 740 тыс. руб., а за 350 тыс., а на остальные 390 тыс. клиенту "сделали скидку" на покупаемый автомобиль. Также Антону сказали, что если он хочет расторгнуть сделку, то может написать претензию, которую в течение трех дней отправят юристам. Сотрудник салона уточнил, что шансов вернуть автомобиль крайне мало.

В итоге Антону пришлось согласиться на Granta. При этом в салоне согласились скинуть на нее цену до 1,65 млн руб., а стоимость уже сданного автомобиля поднять с 350 до 600 тыс. рублей. В итоге кредит составил 1,2 млн рублей. Из них 200 тыс. — допсоглашение на помощь на дороге, эту сумму Антону удалось вскоре вернуть, отказавшись от услуги.

Через пару дней мужчина сходил в полицию и написал заявление. А еще через месяц пришел отказ в возбуждении дела в связи с отсутствием состава преступления.

При этом, принимая заявление, сотрудник полиции упомянул, что до Антона к ним уже приходили несколько "клиентов" того же салона. 

Договор Антон подписывал с московским ООО "Феникс", с которым также связан и салон на Московском шоссе, 270, уже попавший в уголовное дело. Подтверждает аффилированность тот факт, что сайт autopro-smr.ru, который использовал салон на Московском шоссе, был оформлен на "ФЕНИКС". 

Напомним, ранее сообщалось, что в Самаре десятки граждан пострадали от действий сотрудников автосалона, принудивших их заключить сделки по приобретению машин на невыгодных  условиях по завышенным ценам, а в ряде случаев — ненадлежащего качества. Сейчас салон на Московском шоссе, 270 закрыт. Люди обратились в суд за защитой своих прав, однако деньги им никто не возвращает.

В региональном СУ СК сообщили, что по салону на Московском шоссе расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), проведены обыски в автосалоне, изъяты документы, допрашивают сотрудников фирмы. Также на данный момент допрошено около 15 потерпевших, а всего установлено более 40 потерпевших, которые ранее обращались в полицию. Со всеми планируется поведение следственных действий.

ООО "Феникс" было зарегистрировано в сентябре 2023 года. По данным ИАС Seldon.Basis, в штате компании числится всего один сотрудник. При этом компанию возглавляет гендиректор — Михаил Сухарев. Он же является ее единственным владельцем. Выручка по итогам 2024 г. составила 124 млн руб., прибыль — 669 тысяч.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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