Банки Финансы

Выдачи Сбера по льготным программам в июле составили 187,6 млрд рублей

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Аналитический центр Домклик в ежемесячном исследовании представил обзор ключевых изменений на ипотечном рынке. В первой части эксперты анализируют данные о востребованности льготных и рыночных программ в июле 2025 года.

Объем выдач по льготным программам в июле достиг 187,6 млрд руб., что стало максимальным результатом в 2025 году. Больший объем льготных выдач был зафиксирован лишь в июне 2024 года — 354 млрд руб., однако впечатляющие показатели июня объясняются ажиотажным спросом накануне отмены массовой льготной ипотеки в июле 2024 года.

Доля льготной ипотеки в июле незначительно снизилась до 82% (-2 п. п.), однако спрос на программы с господдержкой остаётся высоким, продолжая тренд первого полугодия 2025 года. За исключением января, в 2025 году средняя доля льготных программ на рынке стабильно превышает 80%.

Рост спроса на "Семейную ипотеку"

Объем выдач по "Семейной ипотеке" также показал значительный рост: в июле Сбер выдал 159,2 млрд руб., что на 15% больше, чем в июне 2025 года. Если смотреть на годовую динамику (июль 2025 к июлю 2024), то выдачи по "Семейной ипотеке" и вовсе выросли более чем в два раза — на 110%.

Доля Семейной ипотеки увеличилась на 0,6 п. п. по сравнению с июнем 2025 года, приблизившись к 70% от всего рынка.

Другие льготные программы

Рекордный спрос зафиксирован и на Дальневосточную и Арктическую ипотеку (ДВиА). В июле по этой программе Сбер выдал около 19 млрд рублей — чуть больше за последние два года было только в августе 2024 года: 19,2 млрд. Доля Дальневосточной и Арктической ипотеки в этот раз составила 8,2%, а в целом на протяжении года доля ДВиА колеблется в диапазоне 7-9%.

По доле от общего объёма выдач ДВиА преобладает в Бурятии (80%), Якутии (76,4%) и Амурской области (71,8%). Среди регионов, представляющих Арктическую зону России, сравнительно высокая доля выдач по ДВиА отмечена в Архангельской области — 64,7%.

Снижение спроса отмечено по ИТ-ипотеке: объём выдач сократился на 16,4% до 3,9 млрд. В июле 2025 года лидерами по доле ИТ-ипотеки от общего объёма выдач стали Томская (7,2%) и Новосибирская область (6,7%).

Рыночная ипотека: рост в условиях высокой ключевой ставки

Доля рыночных программ в июле увеличилась на 2 п. п., достигнув 18%. Выдачи по рыночным ипотечным программам выросли почти на 32%, превысив 41 млрд рублей. Всего с начала года объёмы выдач по базовой ипотеке увеличились почти в 4 раза, что демонстрирует адаптацию данного сегмента к существованию в условиях высокой ключевой ставки.

Как и ранее, около 60% рыночных ипотечных выдач приходится на вторичное жильё.

Методология: как считали аналитики

С января 2025 года оценка востребованности льготных ипотечных программ изменилась: сейчас аналитики оценивают данные по объёму выделенных средств на ипотечные программы, а не по количеству сделок (выданных кредитов).

Как и ранее, для расчётов используются данные по заключенным ипотечным сделкам Сбера.

При подсчете объёма выдач также учитываются транши (последующие выдачи), что объясняет присутствие на графиках завершившейся в прошлом году программы "Господдержка".

