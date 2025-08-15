Продавец из Самарской области перевела на "безопасный счет" мошенников 325 тыс. рублей

В Самарской области жертвой мошенников стала 62-летняя жительница региона, сообщает областное ГУ МВД.

Женщине позвонил неизвестный и, представившись работником службы безопасности банка пояснил, что недавно она оформила доверенность и теперь некий доверитель в праве управлять всеми ее банковскими счетами. После этого, к потерпевшей поступали телефонные звонки один за другим. Жительницу региона убеждали перевести все сбережения на "безопасный счет". Убедительность мошенников сыграла решающую роль. В итоге женщина перевела 325 тыс рублей на счет, который по словам "доброжелателей" обезопасит ее сбережения от мошенников.

Спустя время неизвестные перестали выходить на связь, тогда самарчанка поняла, что все свои накопления перевела аферистам. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.