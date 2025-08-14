Глава СК РФ затребовал доклад по делу о продаже квартиры самарской пенсионерки мошенникам

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств совершения мошеннических действий в отношении пожилой женщины в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В средствах массовой информации сообщается, что в 2022 г. в Самаре пожилую женщину мошенническим путем заставили продать принадлежавшую ей квартиру по заниженной стоимости, не заплатив при этом денежные средства. Родственникам в судебном порядке удалось признать сделку купли-продажи недействительной, однако, по их словам, к уголовной ответственности до настоящего времени никто не привлечен, следствие приобрело затяжной характер.

Следственными органами СК России по Самарской области расследовалось уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ по Самарской области Павла Олейника доклад о результатах расследования уголовного дела и по доводам публикации.