16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пытавшийся дать взятку сотруднику ФСБ в Самаре выплатил 36 млн рублей штрафа Глава СК РФ затребовал доклад по делу о продаже квартиры самарской пенсионерки мошенникам Мошенники похитили у тольяттинца криптовалюту В Самаре задержали замглавы ДУИ Евгения Кальченко Тольяттинец получил 9 лет колонии за наркотики

Преступления Происшествия

Глава СК РФ затребовал доклад по делу о продаже квартиры самарской пенсионерки мошенникам

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств совершения мошеннических действий в отношении пожилой женщины в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В средствах массовой информации сообщается, что в 2022 г. в Самаре пожилую женщину мошенническим путем заставили продать принадлежавшую ей квартиру по заниженной стоимости, не заплатив при этом денежные средства. Родственникам в судебном порядке удалось признать сделку купли-продажи недействительной, однако, по их словам, к уголовной ответственности до настоящего времени никто не привлечен, следствие приобрело затяжной характер.

Следственными органами СК России по Самарской области расследовалось уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ по Самарской области Павла Олейника доклад о результатах расследования уголовного дела и по доводам публикации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31