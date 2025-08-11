Бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина обвинили в хищении около 100 млн руб., сообщает ТАСС.

"Сумма ущерба, установленная в ходе предварительного следствия, составляет около 100 млн рублей", — отмечается в документе, имеющимся в распоряжении редакции.

Гендину предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вину в совершении преступления он не признает.

По версии следствия, обвиняемый, ссылаясь на наличие у него связей в правительстве и администрации президента РФ, обманным путем получил от потерпевшей деньги за разрешение правительства на проведение градостроительных работ.

Геннадий Гендин — крупный бизнесмен. В 1987 г. стал помощником руководителя Московской коллегии адвокатов. С 1987 по 1990 г. был начальником хозяйственного управления московской прокуратуры. В 2000-2003 гг. возглавлял представительство Самарской области при правительстве РФ.