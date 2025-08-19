16+
Преступления Происшествия

Отомстил бывшей жене: в Тольятти задержали подозреваемого в поджоге частного дома

ТОЛЬЯТТИ. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольятти сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в поджоге. Ущерб от его действий оценен в 1 млн рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Комсомольского района Тольятти обратилась местная 40-летняя жительница. Она сообщила, что горит ее частный дом. Женщина подозревает в поджоге бывшего мужа, с которым периодически ссорилась из-за раздела собственности. Согласно документам, представленным потерпевшей, размер ущерба от действий злоумышленника превысил 1 млн рублей.

Полиция задержала безработного, ранее не судимого 51-летнего тольяттинца. Тот сознался, пояснив, что развода дом по решению суда отошел к экс-супруге. Не согласившись с этим, он поджег здание.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества путем поджога". Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

