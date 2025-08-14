16+
Преступления Происшествия

В Отрадном конфисковали авто у водителя, отказавшегося от медосвидетельствования

ОТРАДНЫЙ. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Отрадном по приговору суда был конфискован автомобиль водителя, отказавшегося пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Прокуратура Отрадного поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по статье "Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Ему назначили наказание — 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средствами, сроком на 2 года.

Кроме того, по ходатайству прокурора судом в пользу государства конфискован принадлежащий подсудимому автомобиль.

